Ученые из США создали мятные конфеты для восстановления зубной эмали

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03.06.2021, 20:20, Разное
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Учёные из Вашингтонского университета создали мятные конфеты для восстановления зубной эмали. Приём всего одной пастилки в сутки позволит сохранять здоровье зубов от вредного воздействия.
В основе новой разработки лежит модифицированный генетиками белок. Он связывается с зубами респондента и начинает активно наращивать эмаль. В самой конфете содержаться также ионы кальция и фосфора. Именно они будут использоваться в качестве сырья для создания новой защиты. Разработчики отметили, что достаточно всего одного приёма в сутки, чтобы в будущем не беспокоиться о здоровье зубов. Если же пользователь использует две пастилки, то в этом случае зубная эмаль наращивается. Это происходит незаметно для самого человека, а внешний вид зубов преображается. Всё дело в цвете наращиваемой эмали, ведь она имеет светлый оттенок и поэтому отбеливание не требуется.

Клинические испытания новых леденцов продляться три месяца. Доклинические тесты на зубах свиней и крыс доказали действенность препарата. Если же во время тестирования не будет никаких осложнений, то способы защиты зубов от разрушения могут значительно улучшиться, так как в настоящее время все средства по уходу за зубной эмалью призваны защитить её, но не восстановить.

Источник: www.popmech.ru



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