 

Ревматолог Марин рассказал об эффективных фитнес-тренировках при хронических болях в спине и суставах

03.06.2021, 20:20, Разное
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Итальянский врач-ревматолог Вирджилио Марин на страницах одного из зарубежных изданий опубликовал свои рекомендации по занятиям спортивными тренировками для людей, испытывающих хронические боли в спине и суставах. В частности. специалист выделил основные виды спорта, наиболее подходящие в таком случае.
По словам медика, людям, испытывающим проблемы с суставами, следует отдавать предпочтение так называемому “низкоударному кардио” – тренировкам, для которых характерна сниженная интенсивность нагрузки. Как объяснил Вирджилио Марин, даже в случаях таких фитнес-мероприятий повышается частота сердечных сокращений, а мышцы усиленно работают, попутно сжигая лишние калории. Дополнительной пользой в таком режиме является улучшение метаболизма, уменьшающее за счет снижения массы тела нагрузку на спину и колени, вызванную упомянутым отклонением. В качестве одного из примеров “низкоударного кардио” эксперт назвал езду на велосипеде, снимающую давление с коленей, бедер и спины. При этом он напомнил о важности подбора правильной обуви для достижения наилучшего результата. Также полезным является плавание, приводящее в тонус мышцы за счет сопротивления давлению воды. Однако самым простым и доступным способом поддерживать физическую активность ревматолог назвал обычную ходьбу. Ответственным нюансом при этом является правильный режим такого фитнес-инструмента: в начале курса ходить нужно по два-три десятка минут до пяти раз в неделю, а после набора должной выносливости нагрузки можно постепенно увеличивать.

“Хорошая идея для человека, у которого проблемы с суставами – заниматься плаванием, ездой на велосипеде, йогой, пилатесом, да и просто совершать длительные пешие прогулки. Все эти виды физической активности снижают нагрузку на суставы и мышцы, позволяя вам получить хорошую тренировку, развить гибкость и улучшить метаболизм”, – резюмировал Вирджилио Марин. Впрочем, специалист напомнил, что перед планированием вышеупомянутого “низкоударного кардио” обязательным должно быть согласование подобных целей с лечащим врачом. Рекомендации эксперта были опубликованы на ресурсе prevention.news.

Источник: www.pravda.ru



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