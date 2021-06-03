Ученые выяснили, как неандертальцы и другие древние люди научились считать

Археологические находки предполагают, что люди создали числа десятки тысяч лет назад. Ученые сейчас изучают первые подробные гипотезы об этом изобретении и пытаются выяснить, как неандертальцы и другие древние люди научились считать.

Около 60 000 лет назад на территории современной западной Франции неандерталец взял кусок бедренной кости гиены и каменный инструмент и начал работать. Когда задача была завершена, на кости оказалось девять выемок, поразительно похожих и примерно параллельных, как будто они должны были что-то обозначать. Археолог Франческо д’Эррико, представляющий Университет Бордо, исследовал за свою карьеру множество различных резных артефактов древности и полагает, что обнаруженная в 1970 году недалеко от Ангулема кость гиены является не совсем обычной.

Кость, выявленная в области Les Pradelles, могла иметь функциональное предназначение. По словам специалиста, неандертальцы могли кодировать числовую информацию. В настоящее время происхождение чисел привлекает все больше внимания, так как исследователи самых разных областей рассматривают этот вопрос с разных точек зрения. Археологи ищут доказательства древних числовых обозначений, а биологов-эволюционистов интересует глубокое происхождение числовых слов. Эти исследования побудили ученых сформулировать некоторые из первых подробных гипотез доисторического развития систем исчисления.

Несмотря на то, что исследователи когда-то предполагали, что люди являются единственным видом, обладающим чувством количества. Исследования, проводившиеся с середины двадцатого века, показали, что многие животные обладают этой способностью – рыбы, пчелы и новорожденные цыплята могут мгновенно распознавать количество до четырех – навык, известный как субитизация. Некоторые животные также способны к “различению большого количества”: они могут оценить разницу между двумя большими количествами, если они являются достаточно различимыми. Существа с этим навыком могли бы отличить 10 предметов от 20 предметов.

Шестимесячные человеческие младенцы также демонстрируют аналогичное восприятие количества, даже до того, как они в значительной степени познакомились с человеческой культурой или языком. Нейробиолог из Тюбингенского университета (Германия) Андреас Нидер считает, что людям присуще врожденное понимание чисел. Эта “способность” могла возникнуть благодаря эволюционным процессам, включая естественный отбор.

Анализ Д’Эррико кости Les Pradelles может помочь в понимании того, как формировались самые ранние стадии систем счисления. Он изучил девять выемок под микроскопом и сказал, что их форма, глубина и другие детали настолько похожи, что все они могли быть сделаны с использованием одного и того же каменного инструмента, удерживаемого одинаково. Это говорит о том, что все было сделано одним человеком за один сеанс, продолжающийся, возможно, несколько минут или часов.

Такая кость – не единичная находка. В Южной Африке в Пограничной пещере археологи нашли фибулу павиана, возрастом около 42 000 лет, имеющую искусственные зазубрины. По мнению Д’Эррико, люди современного анатомического вида того времени могли применять кость с целью записи числовой информации. Он разработал сценарий, объясняющий, как системы счисления могли возникнуть в результате создания самих этих артефактов.

По его мнению, все началось случайно, поскольку первые гоминиды оставляли следы на костях, когда забивали туши животных. Позже гоминиды совершили когнитивный скачок, когда поняли, что могут намеренно маркировать кости для создания абстрактных рисунков, таких как те, что можно увидеть на раковине возрастом около 43000 лет, найденной в Триниле, Индонезия. В какой-то момент после этого произошел еще один скачок: отдельные знаки начали приобретать значение, причем некоторые из них, возможно, кодировали числовую информацию. Кость гиены Les Pradelles потенциально является самым ранним известным примером этого типа маркировки, говорит Д’Эррико.

Числа, возможно, приобрели свое значение в глубокой древности. Зубчатая кость павиана из Пограничной пещеры имеет гладкий износ, что указывает на то, что древние люди использовали ее на протяжении многих лет. “Это был явно важный предмет для человека, который его произвел”, – говорит Д’Эррико.

Иначе обстоит дело с экземпляром Les Pradelles, у которого отсутствует эта гладкая поверхность. Если он записывает числовую информацию, это могло быть не так важно в тот момент. Д’Эррико и его коллеги провели бесчисленные часы, анализируя кость, но он говорит, что вполне возможно, что неандерталец, отколовший бедренную кость гиены около 60 тысяч лет назад, потратил очень мало времени на ее использование, прежде чем выбросить кость в сторону.

Источник: www.nature.com