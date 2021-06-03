Зеленский ветировал законопроект об институте старост. Туда внесли правки к отбору судей КСУ

Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования вопросов института старост и образования старостинских округов. В то же время документ содержит изменения в закон о Конституционном Суде Украины, которые не касаются вопросов старост, отмечают в ОП.

Речь идет о поправке в ст. 11 закона “О Конституционном Суде Украины”, которую внесли в законопроект о старостах. Из этой статьи нардепы убрали норму, согласно которой судьей КСУ не может быть назначено лицо, которое на день назначения:

является членом или занимает должность в политической партии, другой организации, имеющей политические цели или участвует в политической деятельности;

является избранным на выборную должность в органе государственной власти или органе местного самоуправления, имеет представительский мандат;

участвует в организации или финансировании политической агитации или иной политической деятельности.

Таким образом, поправка позволяет действующему народному депутату стать судьей КСУ без предварительного сложения мандата. Данной нормы не было в редакции законопроекта о развитии института старост к первому чтению.

Представители оппозиции во время рассмотрения законопроекта в зале заявляли, что таким образом депутаты хотят сделать возможным назначение на должность главы КСУ представительницы “Слуги народа” Ольги Совгири, которая является кандидатом на должность судьи КСУ по квоте парламента.

“Политическая нейтральность – это составная независимости судей, которая является неотъемлемым элементом закрепленного Конституцией Украины принципа верховенства права. Следовательно, такие изменения в законодательство нарушают Конституцию и принцип независимости деятельности КС”, – заявили в Офисе президента.

Поэтому Зеленский предлагает исключить из принятого парламентом законопроекта пункт о внесении изменений в закон “О Конституционном Суде Украины”.

Контекст:

С сентября 2019 года главой КСУ являлся Александр Тупицкий, но президент отменил указ о его назначении судьей КСУ. Тупицкий оспаривает это решение в суде.

Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. В Госбюро расследований отметили, что он получил сообщение о подозрении, хоть и отрицает это.

28 декабря Офис генерального прокурора направил Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца, а 29 декабря глава государства подписал соответствующий указ. 26 февраля Зеленский продлил срок отстранения главы КСУ еще на месяц.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В суде заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права и вообще не предусматривает возможности отстранять судей КСУ.

В КСУ в январе заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание суда. В суде отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить КСУ. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, в Окружной административный суд Киева и перешел на дистанционный режим работы.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский сказал, что Тупицкий с 2014 года “стоял на стороне страны-агрессора”. Он считает указ Зеленского законным.

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