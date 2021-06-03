В Эстонии анонсировали отмену большинства карантинных ограничений

По словам Кийка, за последнюю неделю показатель заболеваемости COVID-19 в стране упал более чем на 40%, что есть рекордом за весь период второй волны коронавируса.

Министр рассказал, что в Эстонии с 14 июня “многие сферы общественной жизни будут восстановлены”. В то же время останется рекомендация носить маску в закрытых помещениях, требование соблюдать изоляцию после возвращения из стран с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, а также ограничения во время проведений мероприятий.

Сейчас в помещениях могут принимать участие до 200 человек, с 14 июня позволяется до 600 и до 1 тыс. – для мероприятий под открытым небом. Количество присутствующих может быть и больше, если организаторы будут проверять наличие паспортов вакцинации, справок о перенесенной болезни COVID-19 или негативных тестов на коронавирус.

Отмена ограничений пока не коснулась кино, театров и других общественных заведений – они должны закрываться до полуночи.

По информации ERR, учреждения сфер туризма, культуры, торговли и общественного питания будут открытыми все лето.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, с начала эпидемии в Эстонии подтвердили 129,9 тыс. случаев коронавирусной инфекции, скончалось 1260 пациентов с COVID-19. За прошедшие сутки в Эстонии выявили 105 случаев инфицирования коронавирусом (751 – за последние семь дней), умер 1 человек.

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