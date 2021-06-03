В России выпустили из СИЗО оппозиционера Гудкова

По его словам, Гудкова никуда не отвозили, а высадили на Пушкинской площади Москвы.

Супруга политика Валерия Гудкова сообщила в Telegram-канале мужа, что узнала об освобождении от следователя. Она также подтвердила информацию о том, что его отпустили на Пушкинской: “Дмитрия высадили у “Макдоналдса” на Пушкинской. Он свободен”.

Валерия также опубликовала видео встречи с супругом.

При этом Чиков сообщил, что Гудков остался подозреваемым по уголовному делу. Вместе с тем, никаких подозрений ему пока не предъявили, меры пресечения тоже нет.

Контекст:

Утром 1 июня силовики пришли с обыском на дачу, которая принадлежит родителям Гудкова. По информации Геннадия Гудкова, всего у семьи провели не менее четырех-пяти обысков.

Отец политика, который был депутатом Госдумы III–VI созывов, написал, что в обысках участвовало более 140 российских силовиков.

Обыски проводили у бывшего помощника Гудкова, экс-главы общественной организации “Открытая Россия” Александра Соловьева и у начштаба Гудкова Виталия Соловьева.

К вечеру стало известно, что Гудкова задержали на двое суток в качестве подозреваемого. Политику вменяют причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Речь идет о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015–2017 годах.

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