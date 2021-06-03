Мнение: “Неприятные моменты” на космодроме “Восточный”

Борисов заявил о «безобразиях» на Восточном и отставке зама Рогозина

Вице-премьер пообещал, что все факты хищения не останутся без внимания. По его словам, уголовные дела открыты и в связи с разворовыванием бюджетных средств на Байконуре

Вице-премьер Юрий Борисов в интервью телеканалу РБК в рамках Петербургского международного экономического форума заявил о том, что власти не оставят без внимания факты хищений при строительстве космодрома Восточный. «Необходимые кадровые решения, организационные мероприятия, ужесточенный контроль за движением и расходованием бюджетных средств — это те известные меры, которые нужно предпринимать, чтобы исключить все эти безобразия», — добавил он.

«Насколько знаю, заместитель генерального директора «Роскосмоса» Юрий Росляк, который отвечал до последнего времени за строительство, в том числе космодрома Восточный, освобожден от занимаемой должности. Мы вернемся к этому вопросу. Будет предложена новая кандидатура на этот пост», — сказал Борисов.

Также вице-премьер сообщил, что у него есть информация, что Следственный комитет выявил серьезные нарушения на Байконуре, где проживает много российских граждан. «Средства, которые мы выделяли на модернизацию инфраструктуры, на поддержание жизнедеятельности города, тоже расхищены. Открыты уголовные дела, ряд ответственных сотрудников уже взяты под арест», — сказал Борисов.

«Эти негативные моменты сами по себе неприятны, потому что тратятся и разворовываются бюджетные средства», — добавил он.

Позже агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса» сообщило, что бывший заместитель Дмитрия Рогозина Юрий Росляк в мае перешел на работу в Центр Хруничева (специализируется на производстве, запуске и обслуживании ракетно-космической техники) на должность заместителя генерального директора по капитальному строительству.

https://www.rbc.ru/politics/03/06/2021/60b8b2359a7947126341a72f – цинк

Тут что интересно. Это ведь уже далеко не первая такая история. И даже посадки были. А проблемы не исчезают.

То есть знают, что за объектом следят и что могут посадить, и все равно воруют.

Разумеется, то что виновных в воровстве хватают, это хорошо. Но все же есть вопрос к системности явления, когда вместо посаженных приходят другие и тоже начинают воровать.

История напомнила нашы крымские реалии с "Тавридой", когда посадили одного подрядчики, другого…Покуда ситуацию не взяли под жесткий контроль и объект сдали в срок уже без подобных "неприятных моментов" и "безобразий".

PS. Ну и раз помянули "Восточный", стоит отметить, что на днях там прошел очередной успешный пуск на орбиту с спутниками OneWeb, что позволило "Роскосмосу" объявить, что удалось добиться наиболее безаварийного периода в истории "Роскосмоса" с начала 90х годов. С одной стороны, пусков сейчас стало меньше (в прошлом году Россия уступила по числу пусков США и Китаю), но с другой стороны, количество аварий при пусках существенно сократилось в сравнении с 10-ми годами.

—