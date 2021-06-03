Эксперты: праймериз выгодно отличают “ЕР” от других партий

Предварительное голосование позволило единороссам оказаться в центре повестки и создать главе государства повод подключиться к кампании, отметил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его словам, праймериз стали тест-драйвом кандидатов перед началом думской кампании.

На предварительном голосовании задана повестка предстоящего избирательного цикла, отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский. Другим партиям придется или искать себя в этой повестке, или добавлять что-то свое, полагает аналитик.

Директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев уверен: за счет полученного в ходе праймериз преимущества “Единая Россия” будет доминировать в предстоящей избирательной кампании. По его мнению, благодаря процедуре удалось выявить будущих политиков – неравнодушных и способных к коммуникации с людьми.

“Внутрипартийная конкуренция выявляет лучших, наиболее эффективных», — подчеркнул аналитик.

Предварительное голосование “ЕР” проходило с 24 по 30 мая во всех регионах. Кандидатами на участие в думских выборах зарегистрировались около шести тысяч человек. Явка составила 12 миллионов человек.

Президент Владимир Путин на встрече с руководством “ЕР” 2 июня отметил серьезное обновление партийного списка кандидатов. Единороссы подтверждают, что не боятся внутренней конкуренции, сказал глава государства.