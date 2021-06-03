Российским дачникам рассказали о быстром и безопасным способе избавиться от борщевика

Российский агроном и биолог Михаил Воробьёв в начале дачного сезона рассказал россиянам о способах быстро и безопасно избавиться от главного врага огородников – борщевика. Растение быстро разрастается и представляет смертельную угрозу для человека, поскольку содержит ядовитое вещество, которое вызывает сильные ожоги и волдыри при попадании на кожу и наличии солнечного света.

Воробьев озвучил два варианта решения проблемы: просто скосить борщевик или обработать землю химикатами. Эксперт отметил, что косить растение нужно в пасмурные дни, а для применения химических веществ следует обратиться к специалистам, передаёт Пятый канал.