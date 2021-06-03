 

Российским дачникам рассказали о быстром и безопасным способе избавиться от борщевика

03.06.2021, 20:00, Разное
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Российский агроном и биолог Михаил Воробьёв в начале дачного сезона рассказал россиянам о способах быстро и безопасно избавиться от главного врага огородников – борщевика. Растение быстро разрастается и представляет смертельную угрозу для человека, поскольку содержит ядовитое вещество, которое вызывает сильные ожоги и волдыри при попадании на кожу и наличии солнечного света.

Воробьев озвучил два варианта решения проблемы: просто скосить борщевик или обработать землю химикатами. Эксперт отметил, что косить растение нужно в пасмурные дни, а для применения химических веществ следует обратиться к специалистам, передаёт Пятый канал.



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