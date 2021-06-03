Мнение: Хвосты в поле

Давайте с хвостами в поле попробуем разобраться.

А то кого-то они слишком пугают, а кому-то кажутся абстракцией.

Полевые сущности – не абстракция, и живут они не "в голове", но, благодаря пластичности поля, избавиться от полевых сущностей не так уж сложно, пока они не выросли больше вашей фигуры.

Но избавиться от хвоста сознательно можно только понимая, что он такое есть.

Хвост – вид полевого мусора.

К полевому мусору относятся все те нагромождения, которые люди создают по тому же принципу как полезные паттерны, из нейронов: планы, навыки и цели, части идентичности, опоры, но предназначение мусорных предметов не прокачка ресурсов, а поддержание иллюзий грандиозности.

Это и зеленый виноград, и репейник, и мусор из шкатулки и анти-шкатулки, и пыточные инструменты, и другая дрянь, включая сорняки и сорные вампирические фигуры. Все это живет, а у некоторых даже кишит в поле, как средневековые художники изображали Ад, где грешников мучают и едят бесы.

Вот, например, на фрагменте Ада Босха довольно много хвостов среди других зловещих предметов и фигур.

Примерно так это и выглядит.

А вот об этимологии слова "хвост".

Хвост. Древнерусское — хвостъ. Общеславянское — chvostъ. Латинское — quatio (ударяю). Существительное «хвост» — славянское по происхождению, является исконным. Впервые в литературных памятниках слово упоминается в XI в. Первоначальное значение — «все, чем бьют, колотят». Хвост — это «органический подвижный придаток, находящийся на задней части тела животного», а также «задняя часть тела рыбы с плавником» или «вообще любая оконечность чего-либо». Родственными являются: Украинское — хвiст. Белорусское — хвост. Чешское — chvost (мохнатый кончик хвоста). Производные: хвостовой, хвостатый.

Слово "хвастать" связано со словом "хвост", поскольку означает "бить языком" как хвостом.

В других толкованиях, например у Якобсона, слово "хвост" связывается со словом "хватать" (чужое).

Нам больше всего интересно, что хвост – это отросток на теле животного, иногда маленький, а иногда очень большой, превышающий даже размеры тела.

Рыба превращается в нерыбу, а потом в рыбака тогда, когда вместо хвоста у нее появляются ноги, символ собственной опоры.

В то же самое время внешняя родительская фигура становится внутренней, локус контроля перестает быть внешним и закрепляется внутри границ, границы становятся не только видимы, но и священны, а корона, мешающая видеть границы, становится неприкасаемой.

Вот что такое хвост. Отросток, вылезающий за границы и находящийся на чужой территории, а в собственном поле – это враждебная сущность, следящая за вами и сливающая вас. Хвостами называют слежку, шпионов.

Одновременно "хвост" – это долг. Например студенческий "хвост" – несданный зачет.

Каким образом косяк в отношениях превращается в хвост?

В хвост превращается не всякий косяк, а лишь тот, который вы не осознаете как косяк, не видите.

Если вы видите, что у вас косяк, вы не присваиваете часть чужой территории, отделяете ее от своей, и хвоста у вас нет.

Поэтому чтобы избавиться от хвоста не обязательно ходить в церковь, как автор вот этого письма, достаточно осознать косяк, а при материальном долге – вернуть.

Более того.

Нередко люди ходят в церковь, постятся и молятся, но косяк все-таки не осознают.

Например, автор того же письма вроде и устыдилась своего высокомерного поведения по отношению к мужчине, побежала замаливать грех, но с трона спуститься забыла, так и побежала в церковь в короне и пеплом стала посыпать свою корону.

Поэтому вместо нормального понимания у нее получился слив в короне. Она стала таким образом просить прощения у мужчины, будто он мальчик, которого она жестоко обидела. Не смогла автор увидеть свои небольшие размеры, свою незначительность, так и осталась с ощущением своей грандиозности. Просто сначала у нее был гнев, как мужчина посмел, а потом гнев сменился на жалость к нему и чувство вины, как же она его обидела.

Вот это типичные пример, насколько сложно действительно осознать косяк и увидеть, какой он, в чем он.

Именно поэтому можно долго ходить вокруг хвоста, дергать за него туда и сюда, но так и не избавиться.

Чтобы избавиться от хвоста, надо увидеть, что есть нечто в вашем опыте и вашем представлении о себе, что вы присвоили совершенно напрасно.

Но это не должно быть посыпание головы пеплом: ах я злодей, ах я великий грешник.

От такого пепла корона растет еще лучше, чем огородные культуры от удобрения золой.

Хвост – это очень конкретная вещь, связанная с конкретными вашими поступками и ухватить хвост можно только увидев свой конкретный косяк.

Иначе вы можете охотно соглашаться, что вы такой и сякой, но в конкретном конфликте не научитесь видеть превышение своих полномочий.

Хвост – это когда вы "много на себя взяли".

Косяк – это когда вы не вписались в дверь, когда вы возомнили свою фигуру выше и шире, чем дверной проем.

Умение проходить в открытую дверь, не задевая косяки и не сливаясь под плинтус – это и есть умение общаться в границах.

От столкновения с косяком и отказа это осознать в поле остается хвост.

Тему хвостов от обратного освещает сказка братьев Гримм "Храбрый Портняжка".

Портной недаром назван Портняжкой, чтобы подчеркнуть его скромность и даже колпачок.

Тема хвостов всегда связана с тем, что человек в реальности намного меньше, чем кажется себе с хвостом.

И пока в его поле хвост, он не только будет иметь всячески помехи, но и будет продолжать косячить, плохо понимая свои размеры.

Так вот, наш Портняжка.

Наверняка вы все знаете эту сказку и помните, что с ним произошло.

Он задумал перекусить и намазал хлеб вареньем, но на его еду посягнули мухи. Тогда он схватил, что под руку попало, и убил мух. Пересчитал и их оказалось семь штук.

После этого веселый Портняжка сшил себе пояс, на котором вышил надпись "Семерых одним ударом" и отправился в путешествие.

Дерзкая хвастливая надпись на поясе привлекла внимание Великана, и когда храбрый Портняжка предложил ему дружбу, Великан предложил сначала сразиться.

Помните это состязание?

Сначала Великан сжал камень и выжал воду, предложив Портняжке повторить.

Портняжка повторил куда лучше, но вместо камня сжал в руке кусочек сыра.

Потом Великан кинул камень в небо и тот улетел очень высоко, а Портняжка кинул в небо птичку и та улетела совсем.

Затем Великан предложил Портняжке нести вместе дуб, тот согласился, но просто спрятался в ветках и ехал верхом.

Так хитрый Портняжка обдурил Великана, но потом произошло кое-что еще.

Великан привел его к другим великанам и рассказал, какой он силач. Вся компания договорилась его убить и, когда он спал, огрели его железной дубиной. Но Портняжка встал утром как ни в чем не бывало, потому что всю ночь спал в другом месте, с самого начала решив, что кровать великанов слишком велика для него.

Слишком велика для маленького Портняжки.

Храбрость Портняжки опиралась на идеальную самооценку и идеальный локус контроля.

Не на корону как у “храбрецов” с хвостами.

Поняв, что перед ними колдун, Великаны разбежались от страха, а Портняжка продолжал свои подвиги, в итоге чего женился на дочке короля и стал сами понимаете кем. Кем становятся в результате химической женитьбы все алхимики.

О чем эта сказка?

Пояс Портняжки – псевдо-хвост, красная тряпка для быков, которым Портянжка дразнит Великанов.

Но обратите внимание, насколько он сам хорошо и четко осознает свои границы, насколько он понимает и никогда не путает свой размер.

Представьте себе, что Портняжка и сам верил бы, что он "семерых одним ударом" и это не маленькие мушки.

Он вступил бы с Великаном в реальное состязание и это состязание закончилось бы, не начавшись, и закончился наш Портняжка.

Портняжка хорошо помнил, что он маленький портняжка, а не великан.

А хвост – это то, что позволяет забыть свои размеры, присвоив себе лишние баллы, квадратные метры, лишние цифры на счету, права и возможности.

В русских сказках хвосты – это то, что часто подставляет и предает своих хозяев.

Волк в одной сказке пытается рыбачить на хвост, хвост примерзает, и волка избивают деревенские жители, в другой сказке лиса, обидевшись на свой хвост, отдает его собакам, выставив из норы, и собаки за этот хвост вытаскивают лисицу.

В письмах мы постоянно встречаем подобные истории.

Как выглядит "рыбалка на хвост", приведете примеры?

А "обида на хвост", когда хвост "отдают собакам"?

Я приведу фрагмент письма, чтобы описать, как выглядит хвост типа "семерых одним ударом", но гораздо меньше.

Вот автор живет вместе с мужчиной и все у них было хорошо, кроме…

sillycat1

"…Если мне достаточно, чтобы порядок был "в основном", то ему нужно чтобы все было идеально. У меня есть кошка, длинношерстная, которая линяет постоянно, и шерсть везде. Для меня это нормально, для него нет. В последний раз когда разговаривали он об этом упомянул, и я решила купить робот-пылесос, не дешевый. Оплатила, но когда его привезли на следующий день, он зашел ко мне поинтересоваться что за "г" я купила. Это был мой рабочий день и я, мягко говоря, немного потеряла дар речи от подобного. Далее мы не разговаривали несколько дней, и, хотя я не считала себя неправой, к нему подошла мириться. Он сказал , что вся эта ситуация произошла потому, что я вредная, и он хотел помириться, но мое выражение лица помешало ему это сделать. После этого я сказала ему, что пока мы не общались, поняла, что он меня давит, придираясь к каждому моему второму слову и действию. После этого ссора разгорелась заново, я хлопнула дверью. Он сказал, чтобы я хлопала дверью у себя и дал месяц на то, чтобы съехать. В настоящий момент мы не разговариваем. Я стараюсь не встречаться с ним лишний раз, но мне очень обидно. Он сам настаивал, чтобы я не платила за квартиру, но я тоже в нее вкладываюсь. Прожили мы ровно 2 месяца, сейчас я ищу квартиру, хочу съехать как можно быстрее. Эволюция, помогите, пожалуйста, прояснить – что делать? Он много раз говорил мне, что любит, что я – лучшее, что случилось с ним в прошлом году, что мы на одной волне и пр. и пр. Для меня это самый близкий человек. Как могли пройти чувства в один момент, если они были. Что послужило триггером для того, чтобы он меня выгнал из квартиры. Буквально неделю назад все было прекрасно, мы ездили отдыхать, играли в настолки, и радовались жизни…"

В конце письма автор рассуждает, что не хочет расставаться, но не сможет его простить за то, что он попросил ее съехать, если он попытается помириться.

Вот типичный хвост, который не компенсирует слив, то есть если автор, скрипя зубами, пойдет на примирение и попросит разрешения остаться, хвост у нее скорее всего все равно останется, а к нему добавится слив.

Обратите внимание, у мужчины тоже может получиться свой хвост, если он не рефлексирует ее СЗ и переоценивает свои вложения, очень часто у людей в конфликте остаются хвосты с двух сторон.

Как выглядит ее хвост?

Автор живет у мужчины, свою линяющую кошку, свой "неидеальный" порядок и даже его плату за общую квартиру считает своим правом. Это иллюзия ее права на его территорию. Часть его территории была общей, как это всегда бывает в отношениях, люди соединяют свои территории в общий котел, оставляя себе небольшое личное пространство. Соединение касается не только материальных ресурсов, всех остальных тоже, включая их тело, их время, и участие. Хорошо, когда вложения в общую территорию равны или примерно равны. Разные вложения компенсируются разной СЗ, но это нестабильное состояние и оно быстро приводит к дефолту.

Вот автор явно загребла себе больше, чем следует, но считает это своим.

В результате когда она купила робот-пылесос, она считает это большим вложением, а не слабой попыткой компенсировать свой бардак, и поэтому пришла в гнев, когда мужчина обругал ее покупку. Потом она прессует его молчанкой и кормит кислыми щами. Дальше "подошла сама" и тоже считает это большим вложением и даже унижением. Мужчина объяснил, почему не подошел мириться сам, и тогда наша автор вылила на него ушат претензий. По сути она описала ему, что жить с ним ей не нравится, он ее давит, ей с ним плохо. Он предложил ей съехать. Она опять в гневе. И если даже попросит о примирении, будет считать, что снова унизилась, будет считать это дополнительным вложением, и ее хвост станет больше.

Понятно как выглядит хвост?

Ее право создавать неудобства мужчине, ее гнев, что он не рад ей на любых условиях. К этому могут добавиться ее сливы, когда она будет проситься назад, но от этого ее чувство унижения будет только расти, а уважения к мужчине не прибавится.

Здесь у автора "одного одним ударом", но если такая автор обратится к подружкам, которые "семерых одним ударом", те скажут ей, что она не должна подстраиваться и должна искать такого мужчину, который будет носить на руках ее, ее кошку, ее пылесос, который сам же ей и купит, а чистить и запускать его будет сам, постоянно извиняясь за то, что пылесос шумит.

Вот это "семерых одним ударом", семизначная значимость в отношениях, на которую настраивают друг друга многие женщины. Их СЗ в их представлениях должна быть в 7 раз выше СЗ мужчины, а если равная, то это слив.

К чему такие хвосты приводят, как считаете? Просто Х и 7Х?

И как автор может убрать свой хвост? Без слива, который хвост только растит.