Собянин сравнил строительство Москвы с коммунизмом

Как раньше строили коммунизм, сейчас мы строим город любви – это такая вершина всей идеологии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Честно говоря, я тоже приверженец того, что определить, хороший город или плохой, можно по количеству прибывающих и убывающих жителей или по количеству жителей, которые подумывают отсюда убраться, или по количеству жителей, которые говорят, что это то место, где я хочу жить и где хочу, чтобы мои дети жили», – приводит РИА «Новости» слова мэра Москвы.

По его словам, формируется другая парадигма города: «это уже не город каких-то отдельных услуг, а какой-то общей эмоции, это город, который мы любим или не любим».

«Когда власть говорит, что «мы занимаемся любовью» в том смысле, что мы создаем город любви – это такая вершина всей идеологии, которой мы занимаемся, обобщенная идея и желание, как раньше строили коммунизм, сейчас мы строим город любви», – сообщил Собянин.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.