Погибших узбекских лихачей приравняли к самоубийцам

Водители, погибшие из-за превышения скорости, приравниваются к самоубийцам, следует из фетвы (устное религиозное предписание) Управление мусульман Узбекистана.

Фетва содержит правила дорожного движения (ПДД), которые по законам исламского шариата рассматриваются как социальные правила и обязательны к исполнению.

«Водитель, погибший в результате несчастного случая по причине превышения разрешенной скорости, по шариату считается человеком, совершившим самоубийство», – цитирует сообщение пресс-службы УМУ РИА «Новости».

Подчеркивается, что что соблюдение ПДД служит достижению трех целей шариата: охране здоровья, поколения и имущества. Нарушение правил является ущемлением прав других участников дорожного движения.

Согласно статистике, количество правонарушений со смертельным исходом на дорогах Узбекистана составляет 8,3 на 100 тыс. человек, что является высоким показателем. Причиной смертельных ДТП в основном стали превышение скорости и выезд на встречную полосу. В Узбекистане с 1 марта 2016 года вступили в действие обновленные ПДД, которые разрешают движение транспорта в населенных пунктах со скоростью не более 70 километров в час, а на международных автотрассах – до 100 километров в час. При этом статистика смертности на дорогах остается высокой.