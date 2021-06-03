Twitter изменяет дизайн своего мобильного приложения, чтобы сделать Spaces центральной вкладкой

Twitter обновляет свое приложение, чтобы включить функцию аудиочата, Twitter Пространства, центральная часть пользовательского опыта. Сегодня компания начнет развертывать специальную вкладку для Twitter Пробелы на главной панели навигации своего мобильного приложения, первоначально в iOS для выбора пользователей. Функция увидит Twitter Пробелы занимают среднее место на этой панели между значком увеличительного стекла поиска и значком колокольчика для уведомлений. Поскольку Spaces не заменяет никакую другую вкладку, это означает, что на панели навигации теперь нужно будет разместить пять значков вместо четырех.

Не все сразу увидят обновление. Вместо этого только около 500 человек из первоначального бета-теста Spaces впервые увидят новую вкладку обнаружения Spaces, как она называется, когда она выйдет сегодня.

Twitter говорит, что на вкладке будут показаны пространства, размещенные людьми, на которых вы подписаны, но они не будут отображаться, как сегодня в строке Fleet в верхней части временной шкалы. Вместо этого вкладка обнаружения представит пространства в более наглядном формате, похожем на рекламные карточки, которые появляются, когда вы пишете в Твиттере о предстоящих пространствах.

Компания сообщила TechCrunch, что, несмотря на то, что Spaces может быть интересным, она понимает, что живые мероприятия было трудно найти и отслеживать, учитывая, что не было специального места, где можно было бы открыть Space. Новая вкладка призвана изменить это.

На вкладке пользователи смогут видеть активные пространства с более подробной информацией, включая имена пространств, хостов и людей, которых вы знаете, которые участвуют. Вкладка также позволит пользователям управлять напоминаниями для запланированных пространств, чтобы вы получали уведомление, когда они собираются начать, и давали Twitter отзыв о том, какие подборки вы хотели бы видеть больше.

Исследователь приложений Джейн Манчун Вонг раскрытый Twitterпланы чтобы обновить свое приложение и включить в него пробелы на панели навигации в прошлом месяце.

В настоящее время только Twitter пользователям, имеющим не менее 600 последователей, была предоставлена ​​возможность размещать Spaces, и Twitter сообщил нам, что с запуском вкладки цифра не изменилась. Тем не менее, у компании все еще есть грандиозные планы на продукт Spaces, включая не только запланированные пространства, которые теперь становится легче найти с помощью этой функции обнаружения, но и такие вещи, как мероприятия с билетами, совместные мероприятия, улучшения доступности и многое другое.

Размещение пробелов прямо на панели навигации представляет собой большой толчок для Twitterаудио-чаты, которые в противном случае было бы легко проигнорировать теми, кто не слишком заинтересован в TwitterКонкурент Clubhouse. Это также происходит в то время, когда Clubhouse расширяет доступ к своему собственному социальному аудио-приложению. После своего дебюта на Android Clubhouse сообщил, что к его платформе уже присоединились 2 миллиона пользователей Android.

TwitterМежду тем, еще не опубликовано, сколько пользователей протестировали Spaces на данный момент, либо в качестве хоста, либо в качестве конечного пользователя.

Наряду с сегодняшним запуском, Twitter также начнет развертывать еще одну функцию Spaces, которая ранее тестировалась: отображение фиолетового кольца вокруг чьих-либо изображений профиля из Home Timeline.

В настоящее время изображения профиля могут быть выделены синим кольцом, которое при нажатии приведет вас к флотам пользователя, но новое фиолетовое кольцо будет указывать на то, что они активно используют пространства в это время. Затем вы можете нажать на его изображение профиля, чтобы присоединиться к ним. Эта функция упрощает поиск пробелов, пока вы просто прокручиваете Twitter Хронология как обычно.

После того, как новая вкладка Spaces будет опробована с исходной группой бета-тестирования, она начнет развертывать больше людей, Twitter говорит.

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