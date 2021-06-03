Рики Мартин о пятом ребенке, гомосексуальности и романах с женщинами

49-летний пуэртоамериканский певец Рики Мартин и отец четверых детей стал героем обложки спецвыпуска журнала People, посвященного Pride Month – Месяца гордости, когда весь июнь СМИ, общественные организации и звезды повышают уровень осведомленности общества об ЛГБТ-движении и защите их прав. Внутри номера – большое интервью с артистом, в котором были подняты различные темы: от сексуальной ориентации до проблем в общении с репортерами.

В 2010 году Мартин совершил каминг-аут и открыто объявил о своей гомосексуальности. После этого многие обвинили его в неискренности по отношению к своим предыдущим партнершам: на протяжении 14 лет до этого он то сходился, то расходился с мексиканской телеведущей Ребеккой де Альбой, и они даже хотели пожениться. Также он в разные годы встречался с Инес Мисан, Адрианой Биегой, Лилли Мельгар и Габриэлой Сабатини. В новом интервью певец решил ответить на эти обвинения раз и навсегда:

Сексуальность – это сложная вещь. Она не делится на черное и белое, в ней много разных оттенков. Когда я встречался с женщинами, я был влюблен в них. Это было правильно, это было красиво. Имитировать химию между людьми невозможно, а она определенно была. Так что я никого не вводил в заблуждение.

Рики Мартин на обложке People

В интервью People Рики выразил сожаление, что не открылся миру раньше. Он вспомнил об одном случае 20-летней давности, который нанес ему сильную психологическую травму. Напомним, в 2000 году во время интервью The Mirror Барбара Уолтерс попросила Мартина честно ответить, какая у него ориентация, на что он ответил:

Никого не касается, был я в постели с коровой, с метлой или с женщиной. Я не собираюсь никому сообщать, гей я или нет.

После того как Мартин совершил каминг-аут, телеведущая публично извинилась перед певцом и признала, что “это был неуместный вопрос”. Вот что артист думает по этому поводу сейчас:

Когда она выпалила эти вопросы, я почувствовал себя оскорбленным, потому что просто не был готов признаться. Мне было очень страшно… Она буквально замучисла меня. Я приготовил небольшой монолог, а в итоге был вынужден отвечать: “Нет, я так не думаю, нет. Это что-то очень личное”, но она все продолжала спрашивать.

Многие люди спрашивают меня, стал бы я что-то менять, будь у меня такая возможность. Может быть, я бы совершил каминг-аут во время того интервью. Это было бы здорово, потому что после этого шага я чувствовал себя просто потрясающе, – сказал Рики сейчас.

Но вот уже много лет он счастлив и в его личной жизни все прекрасно: в 2008 году он усыновил двоих сыновей – близнецов Маттео и Валентина, рожденных от суррогатной матери. С 2016 года он состоит в отношениях со шведско-сирийским художником Джваном Йосефом. Они официально зарегистрировали отношения в январе 2018 года. В конце декабря того же года у пары родилась дочь Люсия, а осенью 2019-го – сын Ренн. Сейчас же певец признался – он не против появления в их жизни пятого ребенка.

В настоящий момент скрывать мне нечего – мы не беременны. Но мы заморозили биоматериал, чтобы повторить это счастливое событие.