 

Кутюр от Сергеенко, капсула в честь Гагарина: лукбуки новых коллекций российских дизайнеров

03.06.2021, 19:38, Разное
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Ulyana Sergeenko 

От кутюра к деми кутюру – Ульяна Сергеенко с завидной регулярностью обновляет как первую, так и вторую линию Дома. В новой летней коллекции отразились настроения и мотивы прошедшего парижского показа. А именно – изображения и очертания котиков, которые встречаются в принтах тканей, а также в форме воротников и манжетов. Здесь можно встретить платья на любой вкус – от мини до миди и макси, многослойные юбки на запах, воздушные блузы и боди, брючные костюмы свободного кроя, шорты и укороченные жакеты из кожи, трикотажные костюмы, а также деним.

I AM Studio

Незамедлительно отправиться в летний круиз мечтает, пожалуй, каждый второй. Марка I AM Studio постаралась создать круизное настроение за счет новой коллекции, вдохновением для которой стали работы фотографа Хельмута Ньютона и эпоха 70-х. Дизайнеры нашли отклик в том, как Ньютон выстраивал свой кадр, уделяя внимание малейшим деталям, подобно архитектору. Они же выстроили коллекцию из таких изделий как шорты, топы и брюки для дневных прогулок, купальники и халаты – для отдыха у бассейна, комплекты из тонких тканей и коктейльные платья – для вечеринок.

ZDDZ

Пусть 60-летие полета Юрия Гагарина в космос было в апреле, это не повод не праздновать эту дату в течение всего года. Так, Музей космонавтики вместе с иллюстраторским бюро “Вьюга” и маркой ZDDZ выпустили мини-линейку “Первый”. В нее вошли три вещи – футболка, свитшот и сумка-шоппер. Казалось бы, простая база, но носить и трансформировать ее можно, как душе угодно – за счет наличия хитроумных ремешков, колец и застежек-карабинов.

Anne Cotler

Готовь сани летом – и шубу тоже летом. По крайней мере, так считает марка Anne Cotler, представившая лукбук осенне-зимней коллекции. В предстоящем сезоне марка останется верной концепции sustainable & chic. Вдохновляться будет Куршской косой и Балтийским морем, отсюда и природные естественные оттенки молочного, песочного, серого, пыльно-розового. В коллекцию вошли вулферы, двубортные жакеты и “куртки-джинсовки” длины миди, элегантные пальто, жилеты с объемной линией плеч, а также классические модели прямого кроя с широкими лацканами и перьями на рукавах.



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