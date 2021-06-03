 

С помощью стиля преппи можно легко создать аккуратный и одновременно эффектный образ

03.06.2021, 19:30, Разное
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Стиль преппи известен давно. Он произошел от школьной формы учащихся в pre-college preparatory. Это место готовило детей к поступлению в элитные учебные заведения, поэтому отличалось изысканностью и манерностью. Охарактеризовать стиль преппи можно как смесь деловой концепции и смарт кэжуал в лайтовом варианте.

Красиво и стильно

Брюки с высокой посадкой и прямым строгим кроем делают талию уже и акцентируют внимание на деловой составляющей образа. Это хорошее дополнение к рабочей блузе или обтягивающей водолазке. В тренде брюки в клетку, они органично вписываются в образ и подчеркивают статусность.

Брюки с расклешенным низом будут отлично сочетаться в тандеме с блузой и накидкой в таком же оттенке. Стиль преппи нацелен на практичность, лаконичность и минимализм, именно поэтому здесь преобладают строгие прямые линии и нейтральные тона. Конечно, можно сделать яркий акцент с помощью сумочки или контрастной обуви, но сама концепция стиля сводится к строгости и минимализму.

Оттенки и сочетание

В этом стиле преобладают нюдовые спокойные тона. Здесь популярные принты и классическая геометрия на одежде считаются главными элементами. Но не нужно смешивать сразу несколько принтов, желательно “разбавлять” стиль белыми рубашками, черными или красными юбками и обязательно добавлять элементы глубокого зеленого.

Характерным для этого стиля является сочетание в одной гамме цветов. Если выбран холодный подтон, то одежда в преимуществе должна состоять из таких оттенков, и наоборот.

Обязательным атрибутом стиля является эффектное кашемировое пальто, которое впишется в любой образ и подчеркнет грацию и женственность. Обязательно использование каблуков, ведь так фигура выглядит еще красивее и тоньше.

Сейчас стиль преппи не так активно используется в чистом виде, но его элементы можно встретить в других концепциях подбора одежды.



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