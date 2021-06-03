Вода от макарон и не только: продукты для подкормки растений, которые можно найти на любой кухне

Растения – это живые существа, и, если вы хотите, чтобы сад выглядел превосходно, вы должны действительно хорошо о них заботиться. Поэтому очень важно постоянно подкармливать почву. Но для эффективной подкормки совсем необязательно тратить деньги на дорогие удобрения, ведь это можно сделать при помощи продуктов, которые найдутся на любой кухне.

Яичная скорлупа

Поскольку яичная скорлупа является естественным источником минералов, она может питать растения и поддерживать их рост. Главное только правильно ее подготовить. Размельчите скорлупу, прокипятите ее несколько минут и оставьте настаиваться примерно на сутки. Полученной жидкостью полейте растения.

Картофельные очистки

Картофельная шелуха содержит большое количество йода и калия. Именно поэтому она идеально подходит для удобрения самых разнообразных культур. Измельченные картофельные очистки следует отварить. Остудите отвар (дополнительно разбавлять водой не нужно) и полейте им ваши растения.

Старый хлеб

Подкормка на основе хлеба очень полезна для растений в период цветения и завязывания плодов. Находящиеся в хлебе дрожжи увеличивают активность живущих в почве микроорганизмов. Это поможет растениям лучше усваивать полезные элементы, что положительно сказывается на урожае.

Для приготовления подкормки заполните на 2/3 емкость хлебом, а затем залейте ее теплой водой. Положите на хлеб тяжелый груз (чтобы он не поднимался наверх) и поставьте емкость в темное место на неделю. Полученный настой хорошо размешайте и разведите водой в соотношении 1:3.

Корки цитрусовых

Отварите кожуру апельсинов, мандаринов или лимонов в произвольном количестве воды. Оставьте раствор настаиваться несколько дней. Уберите кожуру. Оставшейся жидкостью опрыскайте листья растений или верхний слой почвы.

Костная мука

Костная мука относится к удобрениям медленной усвояемости. Тем не менее этот способ идеально подходит для большого сада. Залейте 1 кг костной муки 20 литрами горячей воды и остудите. Полученный раствор поставьте в теплое место на неделю (не забывайте каждые два дня аккуратно перемешивать). Получившийся настой отфильтруйте, поместите в большую емкость и залейте 380 литрами воды. Удобрение готово.

Кофейная гуща

Опытные садоводы давно уже знают об этом натуральном удобрении и не упускают возможность “накормить” им свои растения. В качестве удобрения можно использовать кофейную гущу или часть готового напитка. Просто разбавьте гущу водой и полейте растения.

Луковая шелуха

Это средство не только обеспечивает подкормку растений, но и защищает их от различных бактериальных болезней. Подкормка из луковой шелухи особенно эффективна для кабачков, огурцов и патиссонов. Залейте 200 грамм луковой шелухи ведром воды и доведите до кипения. Полученный отвар остудите и оставьте настаиваться на 2 дня. Выньте шелуху, а оставшейся жидкостью опрыскайте растения.

Вода от макарон

В качестве удобрения можно использовать воду, в которой варились макароны, рис или другие продукты, выделяющие крахмал. Дело в том, что растения являются поклонниками углеводов и будут очень рады, если вы польете их водой после приготовления одного из этих продуктов.