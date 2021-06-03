Ученые создали водостойкий клей на основе морских ракушек

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03.06.2021, 19:22, Разное
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Учёные из Университета Тафтса, под руководством Фьоренцо Оменетто, создали водостойкий клей на основе морских ракушек. Он может посоревноваться в прочности соединения с промышленными синтетическими аналогами из нефти.
В качестве основы эксперты разобрали процесс, благодаря которому моллюски могут прикрепляться к кораблям и другим объектам в море. Организмы вырабатывают прочные белковые соединительные нити, получившие название биссус. Именно за них цепляются моллюски и затем усиливают связь железосодержащими молекулами. Как результат, получается очень крепкое соединение. Исследователи решили заменить биссус, так как его достать в промышленных масштабах невозможно. В качестве альтернативы использовался шёлк от шёлковых червей. Они обработали белок фиброина в веществе таким образом, чтобы воспроизвести «сшивание» нитей у моллюсков. После этого вязкую массу отвердили с помощью хлорида железа.

В результате всех действий у экспертов получилось очень прочное соединение. Оно выдерживало давление до 2,4 ньютона на квадратный миллиметр, прежде чем приборы зафиксировали смещение. При этом сам клей водостойкий и нетоксичный, что существенно повышает его перспективность. В будущем учёные планируют довести процесс отвердевания новой разработки до 30 секунд. Именно столько в среднем требуется для аналогичного процесса у обычного синтетического клея на нефтяной основе.

Источник: glas.ru



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