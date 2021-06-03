 

Игровой смартфон Asus ROG Phone 5 с 144 Гц, Snapdragon 888, 6000 мА·ч, NFC и Android 11 прибыл в Россию

03.06.2021, 19:22, Разное
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В РФ стартуют продажи игрового смартфона Asus ROG Phone 5. Аппарат с 144 Гц, Snapdragon 888, 6000 мА·ч, NFC и ОС Android 11 уже прибыл в торговые сети страны, первые покупатели получат в подарок наушники.
Нового «монстра» в игровом сегменте выпустила тайваньская компания Asus. ROG Phone 5 уже прибыл в Россию, заказы на аппарат можно сделать в интернете. В первую очередь, устройство привлекает внимание своей необычной камерой-перевертышем. При использовании модуля, как основного объектива, расширение главного сенсора составляет 64 мегапикселя, фронтальный датчик здесь 24-мегапиксельный. Стоит отметить и то, что первым покупателям достанутся бесплатные наушники ROG Cetra II Core, обычная цена которых равна 2,25 тысячи рублей.

6,78-дюймовый AMOLED-дисплей выполнен по технологии Full HD+ с параметрами 2448 на 1080 точек и частотой обновления, достигающей 144 Герц. Мощность и продуктивность девайсу обеспечивает однокристальная мобильная платформа Snapdragon 888 от Qualcomm. Для большей многозадачности в аппарате установлены 8-, 12- иkb 16-гигабайтные чипы оперативной памяти. Для хранения разного рода контента предусмотрены флэш-накопители вместительностью 128 и 256 гигабайт.

Есть в устройстве и NFC, стереодинамики на лицевой панели, а также боковые сенсоры ультразвука для управления в играх. Чтобы аппарат дольше работал, здесь установили батарею на 6 тысяч мА·ч. с возможностью быстрой подзарядки. Работает девайс на одиннадцатом поколении операционной системы Android. Стоимость новинки составляет почти 90 тысяч рублей за самую мощную и укомплектованную модификацию. Позже на российском рынке появятся и более доступные варианты.

Источник: www.ixbt.com



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