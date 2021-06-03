 

Вирусологи рассказали об опасности гибридного варианта коронавируса

03.06.2021, 19:22, Разное
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Гибридный вариант COVID-19 является очень опасным, объяснили вирусологи. Речь идёт о новом штамме коронавируса, имеющего характеристики мутации вирусов Кента из Индии.
Об опасности гибридной версии коронавируса заявил и Нгуен Тхань Лонг, являющийся министром здравоохранения Вьетнама. В стране за короткое время было зафиксировано около 125 случаев заражения штаммом SARS-CoV-2. После анализа лабораторных культур было выявлено, что гибридный вариант коронавируса способен быстро реплицироваться. Для контроля нового штамма было принято решение о введении импульсных испытаний и других, более строгих ограничений.

На территории Хошимина запрещено проведение мероприятий, где могут собраться более 10 человек. Самое большее количество заражений новым видом коронавируса было зарегистрировано в этом крупном вьетнамском городе.

Представитель ВОЗ, доктор Кидонг Пак отметил, что следует ожидать новых вирусных мутаций в дальнейшем. Во Вьетнаме сотрудники ВОЗ отслеживают новую мутацию и поддерживают соответствующие расследования. По мнению вирусолога, в шипованном белке у нового гибрида присутствует делеционная мутация Y144, из-за которой прилипание антител к COVID-19 сильно затрудняется.

Антитела представляют собой “специализированные белки Y-образной формы, которые, как замок, связываются с чужеродными захватчиками в организме, включая коронавирус и другие патогены. После этого антитела “маркируют” цель, чтобы потом уничтожить. В случае, когда мутация Y144 препятствует прилипанию антител к вирусу – он может ускользнуть от иммунной системы. Ключевая роль в побуждении иммунитета создавать антитела отводится прививкам, объясняют медики. Однако наличие мутации может негативно повлиять на эффективность вакцины.

В дополнение к мутации с Y144, новый штамм в ВОЗ называют более передаточным. Смесь вирусов очень опасна, поскольку она легче и быстрее распространяется среди других, а применение вакцин может не дать положительного результата. В дальнейшем специалисты ВОЗ планируют заняться изучением профиля генома нового варианта коронавируса.

Источник: www.express.co.uk



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