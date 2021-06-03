 

“Набила себе татуировку. Там написано “Україна”. Пирсинг пробила”. Каменских рассказала, почему называет мать по имени

03.06.2021, 19:20, Новости дня
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“Она очень просила у меня. Она очень молодая. Я могу поделиться с ней абсолютно всеми секретами. Я вообще от нее ничего не скрываю. Она все время находится с нами на тусовках. И это так круто. Когда друзья попадают к нам домой и видят наши отношения, они просто все в шоке уходят. Ну тут надо отдать должное, что моя мама – очень современная женщина. Она себе набила татуировку. Там написано “Україна”. Да, мама у меня очень патриотичная. Пробила пирсинг себе. Поэтому она у меня Лидочка”, – рассказала артистка. 

По словам певицы, такими ее отношения с матерью были не всегда. Она подчеркнула, что мать воспитывала ее в строгости.

ВИДЕОВидео: DOROTYE / YouTube
Контекст:

Настя Каменских родилась в 1987 году в Киеве. Ее мама Лидия Каменских выступала в составе Национального академического народного хора имени Григория Веревки.

Отец Каменских Алексей Жмур был капитаном сборной “Динамо” по волейболу, а также концертным директором хора имени Веревки. Он умер 25 января на 82-м году жизни. 

После его смерти Каменских вместе с матерью и подругами отправились в Мексику на съемки реалити-шоу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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