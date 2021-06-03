 

Спецслужбы Беларуси и России договорились противостоять “деструктивной деятельности Запада”

03.06.2021, 19:20, Новости дня
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Как говорится в сообщении, во время встречи главы российской и белорусской спецслужб обсудили перспективы взаимодействия “в условиях агрессивной политики США и стран Запада на российском и белорусском направлениях”.

“СВР России и КГБ Беларуси в духе традиционно братских отношений договорились о ведении совместной работы по противодействию деструктивной деятельности Запада, нацеленной на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации на пространстве Союзного государства”, – добавили в КГБ.

Контекст:

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В конце 2018 года издание “Московский комсомолец” написало, что считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с лидером РФ Владимиром Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, “даже братской России”, и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.

23 апреля во время встречи с Путиным Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия согласовали 26–27 дорожных карт по интеграции. По его словам, осенью страны могут подписать договоренности о Союзном государстве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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