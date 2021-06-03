Минюст Украины сообщил о первой продаже исправительной колонии

Как уточнили в ведомстве, приватизирована Львовская исправительная колония №48. Имущество учреждения расположено по адресу ул. Хуторовка, 2 (Железнодорожный район Львова).

Лот продали за 377,5 млн грн. При этом стартовая цена основного объекта была в 2,8 раза меньше – 132,7 млн грн. Участие в торгах приняли семь предпринимателей.

“Распределение вырученных средств будет происходить по принципу 30/70: 30% пойдет в государственный бюджет, 70% пойдет на восстановление тюремной инфраструктуры, и “Большая распродажа тюрем” превратится в “Большое строительство тюрем”. Только вместо заброшенного и развалившегося хлама мы получим новые тюрьмы, которые соответствуют европейским стандартам и не являются позором для государства”, – заявил министр юстиции Денис Малюська.

По данным ведомства, Львовская исправительная колония состоит из двух частей и имеет здания общей площадью 39,8 тыс. м² на земельном участке площадью 13 гектаров. Тюрьма не функционирует по назначению с начала 2018 года, поэтому здания постепенно разваливаются, а на их содержание государство тратит “миллионы гривен”.

Помимо этого, сегодня был продан и второй лот – отделенный “кусок” колонии №48.

Стартовая цена лота составляла 3,4 млн грн. В ходе торгов она выросла почти в девять раз. Цена продажи – 30 млн грн. Всего участие в торгах приняли девять участников.

https://www.facebook.com/minjust.official/posts/1205593156529026

Контекст:

Малюська 8 мая сообщил, что на аукцион выставят два пенитенциарных учреждения – Львовскую исправительную колонию №48 и Южную исправительную колонию №51.

26 мая стало известно, что на продажу выставили и Южную исправительную колонию №51, которая находится в Одессе.

В Украине функционирует 182 учреждения исполнения наказаний и следственных изоляторов. В декабре 2020 года Малюська сообщил, что приватизировать в 2021 году планируют “минимум четыре тюрьмы”.

Глава Минюста говорил, что его ведомство не может позволить себе содержание тюрьмы, которая загружена на 30–40%. На продажу выставят закрытые пенитенциарные учреждения, за вырученные деньги хотят построить современные учреждения. Закрытых тюрем в Украине 27.

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