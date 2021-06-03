В Белом доме рассказали с кем встретится Байден в ходе первого визита в Европу в качестве президента США

Отмечается, что 10 июня Байден встретится с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. С 11 по 13 июня глава Белого дома примет участие в саммите стран “Большой семерки” (G7) в британском Корнуолле. 13 июня Байден проведет встречу с королевой Елизаветой II в Виндзорском замке.

Из Великобритании президент США отправится в Брюссель (Бельгия). Как сообщили в Белом доме, Байден примет участие в саммите стран Североатлантического альянса (НАТО) 14 июня. Во время саммита у Байдена запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

15 июня Байден примет участие в саммите США – Европейский союз, а также встретится с королем Бельгии Филиппом и премьер-министром страны Александром Де Кроо.

После этого глава Белого дома отправится в Женеву (Швейцария), 16 июня Байден проведет двусторонний саммит с президентом РФ Владимиром Путиным. В Женеве президент США также встретится с президентом Швейцарии Гаем Пармелином и главой МИД страны Игнацио Кассисом.

Контекст:

Первый зарубежный визит Байдена в Европу в качестве президента США в Белом доме анонсировали 23 апреля.

Как сообщала пресс-служба Альянса 22 апреля, на саммите 14 июня обсудят новую стратегию НАТО-2030 с учетом агрессии России, угроз терроризма, кибератак, новых и разрушительных технологий, влияния изменения климата на безопасность и подъема Китая.

Глава Европейского совета Шарль Мишель отмечал, что саммит США – ЕС будет посвящен “восстановлению сильного альянса ЕС и США и объединению усилий для борьбы против COVID-19”.

Комментируя встречу с Путиным в Белом доме заявляли, что Байдену важно сесть с Путиным “лицом к лицу”, чтобы “четко определить, каковы наши позиции, чтобы понять, каковы его позиции”, а также “попытаться урегулировать разногласия и определить области, в которых мы можем добиться прогресса”. Одной из тем разговора двух президентов будет ситуация в Украине.

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