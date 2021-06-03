 

В “Киевметрострое” опровергли информацию о переносе сроков строительства метро на Виноградарь

03.06.2021, 19:20, Новости дня
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“Сооружение двух станций – “Мостицкой” и “Проспекта Правды” продолжается. Несмотря на вызовы пандемии, “Киевметрострой” прилагает максимум усилий для эффективного выполнения плана работ. Тунеллепроходческий щит, который движется от будущей станции “Мостицкая” к станции “Сырец”, подошел к отметке в 1000 метров”, – сказано в сообщении информагентства.

В “Киевметсрострое” сообщили, что идет подготовка демонтажной камеры для приема оборудования и начала проходки второго туннеля, а на “Проспекте Правды” сейчас переносят коммуникации и строят перегонные туннели.

“Были периоды, когда работники бригадами шли на самоизоляцию из-за случаев коронавируса. Также решались моменты с приездом немецких специалистов и доставкой оборудования из-за рубежа. Сейчас делаем все, чтобы наверстать некоторое отставание и в конце 2021-го открыть станцию”, – рассказал журналистам заместитель директора по строительству ПАО “Киевметрострой” Сергей Полянский.

О якобы переносе срока запуска новых станций на 2022 год сегодня сообщили ряд СМИ со ссылкой на материал “Сегодня”, но в статье этого издания нет цитаты о смещении даты на следующий год, которую приводят другие порталы.

Контекст:

Строительство двух станций Киевского метрополитена в направлении Виноградаря началось в сентябре 2020 года. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что сдача станций “Мостицкая” и “Проспект Правды” запланирована на декабрь 2021 года.

Киевский метрополитен и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитный договор на €50 млн, за которые закупят 50 новых вагонов метро.

На новых станциях метро будут работать около 150 специалистов, ожидаемый ежедневный пассажиропоток составит 100 тысяч пассажиров в день, пишет ASPI.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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