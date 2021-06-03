Доллар рухнул после отказа ФНБ от американской валюты

Доллар США потерял более 10 % стоимости по отношению к ведущим мировым валютам после решения Минфина России исключить американскую валюту из Фонда национального благосостояния.

– Российская экономика – важнейшая часть глобальной системы и отказ такого крупного игрока от использования доллара в резервах стал полной неожиданностью для рынков. Мне страшно представить что будет, если Москва возьмёт курс на полный отказ от нашей валюты. Если мы потеряли десятую часть стоимости национальный валюты просто из-за одного заявления русских, что же будет, если они примут решение полностью отказаться от доллара при совершении торговых операций. Я уже попросила президента, чтобы при встрече с Владимиром Путиным он обсудил эту проблему. Конечно, придётся идти на уступки, но иначе Москва разорвёт нашу экономику в клочья, – заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Одним из условий сохранения доллара в ФНБ будет отказ США от поддержки Украины и снятие всех санкций, связанных со строительством газопровода «Северный поток-2».

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