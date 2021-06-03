Мнение: У сирийских наемников отняли зарплату

У сирийских наемников отняли зарплату

В опубликованном в четверг отчете говорится, что у многих сирийских боевиков, размещенных, иногда насильственно, на театрах иностранных конфликтов, таких как Ливия и Нагорный Карабах, отнимают заработную плату.

С конца 2019 года тысячи боевиков были завербованы в качестве наемников, прямо или косвенно, Турцией и Россией, двумя основными иностранными посредниками в сирийской войне десятилетней давности. Центр правосудия и подотчетности Сирии (SJAC) в сотрудничестве с организацией «Сирийцы за правду и справедливость» (STJ) провел исследование вербовки этих наемников с целью эксплуатации.

Наибольшее количество сирийских наемников – это бывшие повстанцы, выступающие против режима, которые приближаются к частям северо-западной Сирии под турецким влиянием.

«Участие сирийцев в качестве наемников в боевых действиях за границей способствует обогащению и укреплению некоторых из наиболее преступных вооруженных группировок внутри страны, особенно поддерживаемых Турцией группировок на северо-западе», – сказал Мохаммад аль-Абдаллах, исполнительный директор SJAC.

Некоторые бывшие члены регулярной сирийской армии и бойцы группировки ополченцев также были завербованы российскими военными, такими как темная группа Вагнера.

В Ливии, раздираемой конфликтами в течение последнего десятилетия, Турция поддержала признанное ООН Правительство национального согласия, в то время как Россия поддержала силы, лояльные военному лидеру Халифе Хафтару.

В конфликте, который разразился в прошлом году в спорном кавказском регионе Нагорного Карабаха, Турция направила боевиков из своих сирийских марионеток, чтобы поддержать Азербайджан в борьбе с Арменией.

Новобранцы обычно являются членами групп, которые потерпели поражение от сил, поддерживающих режим в ходе сирийского конфликта, и свободно объединены под эгидой Сирийской национальной армии (СНА), контролируемой Турцией.

«Международное сообщество должно привлечь к ответственности тех, кто причастен к этому, а также устранить коренные причины, которые делают наемническую деятельность одним из единственных источников дохода для многих сирийцев», – сказал исполнительный директор STJ Бассам аль-Ахмад.

В отчете подробно говорится, сколько боевиков, отправленных в Ливию или Нагорный Карабах, не имели выбора в этом вопросе и получили лишь малую часть обещанных денег.

"Отдельные боевики регулярно обманывались высокопоставленными представителями СНА", – говорится в сообщении.

В отчете рассказывается о случае, когда в Ливию был отправлен боец ​​с бригадой из подразделения Султана Мурада, возглавляемого СНС, который заявил, что высшие офицеры пытались отобрать заработную плату у рядовых. «Мы три месяца не получали зарплату, и после того, как каждый из нас попросил аванс в размере 300 долларов, они дали нам только 100 долларов, а остальное оставили себе», – заявил боец.

Завербованным наемникам предлагались сделки, иногда в виде письменных контрактов, с получением ежемесячной заработной платы в размере 3000 долларов США с компенсацией семьям в размере 75 000 долларов США в случае смерти, а иногда и даже получения турецкого гражданства.

Брокер, который организовал вербовку в Турцию и цитируется в отчете, сказал, что «вооруженные группы всегда нарушают контракты» и выплачивают боевикам зарплату в размере 800-1400 долларов.

О проблемах невыплаченной компенсации также сообщалось после того, как сирийские наемники были убиты в Ливии и в Нагорном Карабахе.

На северо-западе Сирии некоторые боевики СНА, которым ополченцы предоставили дома, были выгнаны за отказ направиться в Ливию.

Мохаммад аль-Абдалла сказал, что удержание неоплачиваемых боевиков в рамках гибридной войны в зоне боевых действий за границей является залогом роста преступности.

"Снижение заработной платы подтолкнуло боевиков, которые считают себя выше закона, к более преступной деятельности", – сказал он AFP.

Абдалла сказал, что в Ливии были зарегистрированы кражи со взломом, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и похищения людей, совершенные сирийскими наемниками.

https://sg.news.yahoo.com/syrian-mercenaries-robbed-wages-report-120942534.html – оригинал на английском

Улыбнули призывы к международному сообществу устранить причины наемничества, так как это самое "мировое сообщество" 10 лет пыталось свергнуть действующего президента и создавало такое условия, когда в некоторых районах страны ничем иным кроме как войной люди не занимались.

Судя по написанному, у "Вагнера" зарплаты платят в срок. А вот "Друг Реджеп" знатный крахобор.

Само собой, деятелей, которые поехали воевать за ПНС Ливии или Азербайджан, особо не жалко.

И еще на тему Турции.

1. Как иностранцы при Эрдогане получили контроль над турецкой экономикой – https://riafan.ru/1458362-kak-inostrancy-pri-erdogane-poluchili-kontrol-nad-pyatoi-chastyu-turcii

Концерн Rio Tinto Ltd, принадлежащий богатейшему клану планеты — Ротшильдам, установил контроль над месторождениями соды и бора в Сусурлуке (провинция Балыкесир), Эрямане и Синджане (Анкара), Сиврихисаре (провинция Эскишехир).

Британская компания Ariana имеет 19 лицензий на разведку полезных ископаемых в Артвине. Она также работает в Кызылтепе (провинция Мардин) и Сындыргы (провинция Балыкесир).

Американцы из Stratex добывают золото в предгорье Мурата между городами Ушак и Кютахья и ведут разведку в треугольнике Дикмен — Белен — Эргене и в Муратдере (провинция Биледжик). До 2009 года в семи точках Северо-Западной Турции работала канадская компания Teck Cominco, и Тюрккан считает, что после аннулирования ее лицензии шахты отдали другим иностранным добывающим предприятиям.

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2. Россия черпаком забирает, но по ложке дает (жалобы турок на то, что Россия от партнерства с Турцией получает больше) – https://inosmi.ru/economic/20210602/249843891.html

Полезный материал для тех, любит иронизировать на тему помидорных санкций.

В то время как Россия вела торг с Турцией по «Турецкому потоку», ракетным системам С-400, атомной электростанции «Аккую», мы выкладывали на стол томаты. На первых полосах турецких средств массовой информации все время был «томатный торг». (Для тех, кому интересно, в 2015 году мы продали в Россию томатов на сумму около 260 миллионов долларов.) После того как «самолетный кризис» остался позади, с годами квота на помидоры в результате давления турецкой стороны была постепенно увеличена. И каждое повышение преподносилось турецкими СМИ общественности как «радостная весть».

С января 2016 года по 2 июня 2021 года…

Прошло почти пять с половиной лет.

Так или иначе возникает вопрос: а сколько помидоров мы экспортировали в Россию до кризиса?

Не падайте со стульев…

350 тысяч тонн!

Иными словами, за пять с половиной лет, несмотря на все наши усилия, всю нашу настойчивость и все наше давление, мы мало-помалу смогли достичь 300 тысяч тонн, а это значит, что, для того чтобы вернуться к тому, с чего мы начинали, нужно еще 50 тысяч тонн!

И, возможно, в этом году в туризме мы потеряем еще больше всего того, что мы потеряли за пять с половиной лет в экспорте томатов.

Черпаком забирать и давать по ложке. Должно быть, это тот самый случай…

Как видим, за самолет Пешкова Турция до сих пор расплачивается. Несмотря на извинения, снятого премьер-министра, отсидевших летчиков и Челика и все прочие прогибы, не считая уничтоженной механизированной роты в Идлибе. Многие до сих пор не понимают, насколько для турецкого бизнеса важны туризм и помидоры.

И совсем не случайно, турки уже больше месяца пытаются получить разрешение на полеты российских самолетов в Турцию. Для Турции это толстый намек, что ее шашни с Зеленским не остались не отмеченными. В то время, как полеты разрешены даже в полностью враждебную РФ Британию.

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