 

Мнение: Она утонула

03.06.2021, 19:14, Разное
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В России нет оппозиции, потому что она сама себя уничтожила. Такого мнения придерживается миллиардер Олег Дерипаска. «У нас сейчас практически 10 лет стабильности. Оппозиция попыталась консолидироваться, вышла вперед, самоподорвала себя. Сейчас у нас никакой оппозиции нет и, в принципе, можно заняться делом», — отметил он на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Так и вспоминается циничный смешок верховного главнокомандующего на вопрос о ста военных моряках и подводном крейсере: "Она утонула". В ту же кассу можно вспомнить и "десятидолларовых шлюх" в его же исполнении. В этом смысле "сама себя уничтожила" – это такой, надо понимать сарказм. Сама себя отравила "новичком", застрелила на мосту и посадила по тюрьмам. Всё сама.

Теперь вот капитан российского бизнеса про то же. Ну, бизнес – это, конечно, иносказательно. В России бизнеса нет, есть общаки, держатели которых и назначены миллиардерами. Иногда им кажется, что это они сами своим талантом… Но в реальности они такие же капитаны, как великий геополитик – верховный главнокомандующий. Симулякры.

Отсутствие оппозиции Дерипаска считает благом. Теперь-то заживем, – полагает он. Психология российского "бизнесмена" здесь в полный рост. Оппозиция – это конкуренция. Для современной России любая конкуренция – это как раз зло. Которое надлежит выжигать каленым железом. Или "новичком" – без разницы, лишь бы под корень. Отсюда и результат – скукоживающаяся экономика и деградирующий социум. Вот не зря Путин за все двадцать лет так ни разу и не рискнул на дебаты. Даже с полностью сервильными оппонентами есть риск продемонстрировать свою ничтожность. А потому – не царское это дело. Любой капитан российского "бизнеса", попав в нормальную экономическую среду, почему-то немедленно теряет все свои таланты. Без подпитки админресурсом они вдруг перестают представлять из себя хоть что-то.

То, что в России оппозиция, мягко говоря, не торт – это факт. Но если вы вместо удобрений заливаете почву серной кислотой – то на ней и вырастет соответствующая флора. А российскую почву заливают самой отборной дрянью, и не одно десятилетие. И теперь по тому, что получилось, еще и проехались катком. Если это – благо, то даже сложно предположить, что такое в понимании российской власти хорошо, а что такое плохо.

Источник: Эль Мюрид



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