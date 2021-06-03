 

Украинский дипломат пригрозил США и Германии “катастрофой доверия”

03.06.2021, 19:02, Разное
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Эксперты из Германии и США обсудили трубопровод “Северный поток – 2” и риски, которые он представляет для Украины и европейской энергобезопасности. Об этом сообщила пресс-служба администрации американского президента Джо Байдена.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что Киев должен принимать участие в этих обсуждениях, в противном случае произойдет “катастрофа доверия”. Беседуя с немецким изданием Welt, он назвал “Северный поток – 2” опасным проектом. По мнению дипломата, запуск газопровода сильно ударит по украинской экономике и энергетике.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявляла, что в настоящий момент помешать строительству газопровода невозможно, поскольку он построен уже на 95%. Президент США Джо Байден же считает санкции против “Северного потока – 2” контрпродуктивными. Об этом также пишет “Царьград”.

Напомним, ранее политический эксперт Алексей Калиниченко посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому договориться с российским лидером Владимиром Путиным по газу. Мол, Киеву необходимо перестать ругаться и спорить с Москвой, поскольку это бесперспективно.



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