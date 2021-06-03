В Смоленской области обнаружено захоронение детей времён войны

Следователи в Смоленской области организовали проверку по факту обнаружения на одном из дачных участков детского захоронения времён Великой Отечественной войны, информирует СУСК РФ по региону.

«По сообщению в средствах массовой информации об обнаружении в Ярцевском районе детского захоронения времен Великой Отечественной войны инициирована доследственная проверка», – говорится в сообщении ведомства.

Также уточняется, что на дачном участке в Ярцевском районе во время работ по подведению воды были обнаружены останки 27 человек времен Великой Отечественной войны. В захоронении обнаружена в основном детская обувь, поэтому, скорее всего, это останки детей.

Ранее в селе Лушниковка Воронежской области поисковики нашли уже около полутысячи останков узников бывшего нацистского лагеря, развернутого там в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, 18 мая следователи организовали проверку по факту обнаружения в Новгородской области массового захоронения мирных граждан времен Великой Отечественной войны.