Постпред РФ при ЕС сравнил односторонние санкции с пандемией

Практика введения односторонних санкций сравнима с масштабами пандемии, сообщил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов на сессии клуба «Валдай» на тему «Риски санкций для мировой финансовой системы и международного бизнеса» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Действительно, ЕС стал одним из активных игроков на этом санкционном поле. Боюсь, что у нас уже не эпидемия санкций, а пандемия. Назову цифру, о которой мало кто знает. ЕС ввел санкции против 32 стран, причем в их числе не только РФ и Китай, но и кандидаты на вступление в союз – Турция, Босния и Герцеговина, Черногория», – передает его слова ТАСС.

Чижов отметил, что традиционная формула ЕС заключалась в том, что санкции – последнее средство воздействия. «К сожалению, сейчас это далеко не так, зачастую санкции являются первым инструментом, с которым ЕС подходит к тем или иным проблемам», – подчеркнул дипломат.

Он также указал, что термин «санкции» является условным в данном случае, так как санкционный инструмент находится в руках только одной структуры – Совбеза ООН. «Все остальное – это односторонние незаконные реструктивные меры. Сейчас придумывают термин «умные санкции», но все санкции глупые, так как они ударяют по людям, а эффективность их минимальна. При всем уважении к СБ ООН, даже его санкции не всегда работают», – подчеркнул Чижов.

Ранее председатель Европарламента Дэвид Сассоли заявил, что отношения между ЕС и Россией остаются «очень напряженными». Он считает, что ЕС должен «ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом».

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Евросоюз открыто вмешивается во внутренние дела РФ и союзных государств, при этом Москва все еще заинтересована в диалоге с ЕС на принципах равноправия.