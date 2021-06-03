Вице-премьер Белоусов заявил, что оргкомитет ПМЭФ «нахлобучил» участников на 100 миллионов рублей

Вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что оргкомитет ПМЭФ «нахлобучил» участников на 100 миллионов рублей.

– Оргкомитет ПМЭФа на одних только обедах нахлобучил всех на сто миллионов. Эти деньги придётся вернуть в виде особого налога, – заявил первый заместитель председателя российского правительства Андрей Белоусов во второй день Петербургского экономического форума.

Цены на еду и алкоголь в ресторанах конгресс-центра «Экспофорум» поразили не только обывателей, но даже ВИП-участников. Так, Ксения Собчак возмущалась в Twitter ценой бизнес-ланча в 3800 рублей, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев жаловался, что за бутылку водки «Путинка» пришлось выложить 7416 рублей. Даже робот Фёдор пошутил, что цена на виски, хоть и космическая, но космонавту не по карману.

– Это какой-то кошмар. Делегаты из бедных регионов вынуждены здесь голодать и побираться. Сегодня Герман Греф привёз нам сухие пайки от Сбербанка, так их не пропустили через КПП. Форменный грабёж!, – заявил врио главы Республики Тыва Владислав Ховалыг.

Депутаты региональных парламентов и чиновники областных администраций, прибывшие на ПМЭФ в командировку, экстренно запросили дополнительные деньги на расходы. Минфин Свердловской области перевёл членам делегации 97 миллионов рублей, Челябинской – 104 миллиона, но нет уверенности, что этого хватит даже на один день.

Андрей Белоусов поручил своим подчинённым учесть сверхдоходы «Экспофорума» и изъять их в федеральный бюджет через налоговые или иные механизмы. В крайнем случае придётся привлечь Следственный комитет. О возвращении денег региональным бюджетам речь пока не идёт.

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