Семейная идиллия: Карли Клосс на прогулке с сыном и свекровью в Нью-Йорке

Какие только звездные тандемы не попадают в объективы папарацци – на этот раз на “удочку” фотографов попала не пара, а целое семейство Клосс-Кушнер. Вчера, 2 июня, на прогулку вышли 28-летняя американская супермодель и экс-“ангел” Victoria’s Secret Карли Клосс, ее свекровь Серил Кушнер и трехмесячный сын модели. Для одной из первых публичных прогулок молодая мама надела серо-бежевый льняной костюм, белый топ и кожаные балетки. Идеальный летний образ, в меру деловой и в меру расслабленный, она дополнила черной сумочкой, солнцезащитными очками и золотыми аксессуарами. Всю дорогу коляску с внуком радостно катила его бабушка, одновременно о чем-то оживленно разговаривая с невесткой.

Напомним, Карли Клосс и Джошуа Кушнер впервые стали родителями 11 марта этого года. Лишь спустя месяц модель рассказала, что у них родился мальчик, которому супруги дали имя Леви Джозеф. Первое фото малыша мы публиковали здесь.

Карли Клосс и Серил Кушнер

Знакомство Карли Клосс и Джошуа Кушнера состоялось в 2012 году на одном из мероприятий бренда Victoria’s Secret, моделью которого являлась Карли. Роман между ними развивался стремительно. Джошуа родился в очень влиятельной нью-йоркской семье: его отец – миллиардер Чарльз Кушнер, сделавший состояние на недвижимости и в свое время осужденный на два года тюрьмы за налоговые манипуляции, а его брат – медиамагнат Джаред Кушнер – женат на дочери Дональда Трампа, Иванке Трамп.

Джошуа Кушнер окончил Гарвардскую школу бизнеса. Свой первый онлайн-бизнес он создал еще в университете и все вырученные деньги инвестировал в платформу Instagram.

Джошуа далек от мира моды, мне нравится, что с ним можно на время забыть о показах, съемках, кастингах и всем этом хаосе,– рассказывала супермодель в интервью People.

Джошуа Кушнер и Карли Клосс

А вот Джошуа удалось увлечь возлюбленную в свой мир матриц и кодов: несколько лет назад Карли прошла двухнедельные курсы программирования и даже учредила стипендию Kode With Klossy, благодаря которой 20 школьниц могут пройти те же курсы, что и она, и научиться создавать собственные мобильные приложения. Сейчас Джошуа является основателем инвестиционной фирмы Thrive Capital.

18 октября 2018 года пара сыграла свадьбу в Нью-Йорке. По словам их друзей, церемония была скромной и прошла по всем канонам иудаизма. К слову, Карли специально сменила веру незадолго до помолвки. На церемонию было приглашено всего около 80 человек. Среди гостей был замечен родной брат Джошуа Джаред с супругой Иванкой Трамп. Для торжества Карли выбрала белоснежное платье Dior. Чуть меньше чем через год, в июне 2019-го, Карли и Джошуа сыграли вторую свадьбу – на ферме в штате Вайоминг. В числе гостей значились Дерек Бласберг, Дарья Жукова, Кэти Перри и Орландо Блум. О том, что пара ждет ребенка, стало известно в ноябре прошлого года.