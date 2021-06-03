“В желтой жаркой Африке, в центральной её части………….”,

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03.06.2021, 18:36, Разное
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Почему протестующие в Эфиопии и Мали размахивают российскими флагами?

Протестующие держат портреты президента Китая Си Цзиньпина (справа) и президента РФ Владимира Путина во время массового митинга против санкций США  –  Copyright © africanews AMANUEL SILESHI/AFP or licensors

By Ronald Lwere Kato     Last updated: 31/05 

Более 10 000 человек собрались  в воскресенье  в столице Эфиопии Аддис-Абебе, чтобы осудить «вмешательство» Соединенных Штатов Америки в дела страны.

На прошлой неделе Вашингтон объявил о введении санкций в отношении нескольких официальных лиц Эфиопии и Эритреи в связи с конфликтом в районе Тыграй.

Демонстранты, скандировали  лозунги  против «агрессии Америки»  и  несли транспаранты с фотографиями президента РФ Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина,

«Заслуживает внимания  та часть, где протестующие в Эфиопии упоминают Китай, потому что Пекин является крупным игроком в экономике Эфиопии, предоставляя ссуды и создавая особые экономические зоны. Они видят в Китае альтернативу», – утверждает Овигве Эгегу, политический аналитик из Абуджи, Нигерия.

Китай является крупнейшим кредитором Эфиопии.

Премьер-министр Абий Ахмед  навлек на себя  гнев Вашингтона после того, как он отклонил заключенное при посредничестве США соглашение по плотине Нила, а недавно и по войне в Тыграе.

Москва вступает в игру

Это второй раз за три дня, когда Россия, которая до своего вмешательства в Центральноафриканской  Республике  в 2017 году, играла ограниченную роль в Африке, получила благожелательные проявления чувств  на политическом митинге в Африке.

В четверг, протестующие на марше в поддержку армии в Бамако, столице Мали, размахивали российскими флагами, демонстрируя поддержку полковника Ассими Гойта, который объявил себя президентом после отставки переходного лидера Бах Ндау.

africanews 

@africanews

Мали:  Сотни людей демонстрируют поддержку армии и  России

Mali: Hundreds show support for army and Russia

africanews.com

6:13 AM · May 29, 2021

Они также размахивали плакатами, осуждающими бывшего колониального правителя Францию, которая сохраняет значительное военное присутствие в  регионе Сахеля, охваченного  мятежами, переворотами и  повстанческими движениями.

«Отвращение к Франции в Мали и почти во всей Западной Африке имеет историческое измерение, – сказал Эгегу.

«Все начинается с того, что люди считают удушающей ролью Франции в отношении франка КФА».

Общественное мнение по отношению к Франции было враждебным, особенно в Сахеле, в чем президент Эммануэль Макрон неоднократно обвинял лидеров региона.

«Но протестующие также понимают, что полковник Гойта [лидер малийской хунты] не имеет важной международной поддержки, которая ему необходима для удержания власти, и не может рассчитывать на поддержку ЭКОВАС или Парижа. Вот почему РФ задействована в этой картине», – сказал Эгегу.

Французская и российская дезинформационные войны

Протест в Бамако стал последним проявлением ожесточенной борьбы за влияние в Центральной и Западной Африке между двумя державами.

В декабре 2020 года Facebook заявил, что он удалил более 500 учетных записей, страниц и групп из Facebook и Instagram из РФ и Франции, нацеленных на 13 африканских стран, включая Мали.

Другими странами были Центральноафриканская Республика, Тунис, Ливия, Нигер, Кот-д’Ивуар и Буркина-Фасо.

Facebook тогда заявил, что французские дезинформационные аккаунты связаны с военными.

Они создавали  вводящий в заблуждение контент, нацеленный на выборы и операции армии, и распространяли  его через социальные сети.

Москва, воодушевленная  успехом и заслуженной  в Центральноафриканской Республике  репутацией, пытается еще больше подорвать и без того ослабевающее влияние Франции в Западной Африке.

Гойта разыгрывает российскую карту

В 2018 году, РФ направила в Банги военных советников и наемников для обучения солдат из Центральной Африки и защиты высших правительственных чиновников.

Российские силы, миротворцы ООН и слабая центральноафриканская армия защищают правительство президента Фостена-Арканжа Туадеры от свержения вооруженными группами.

Эти  события потрясли Париж, который обеспокоен ослаблением своего влияния в этой неспокойной стране.

Но Эгегу говорит, что хунта Мали также является оппортунистической.

«Малийцы понимают, что русские и французы – соперники в регионе. Малийцы видят это и хотят использовать это соперничество и хотят втянуть Россию в эту “разборку”, чтобы использовать её  влияние для обеспечения того, чтобы Гойта получил международное признание, которое ему  отчаянно необходимо   для выполнения своей программы ».



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