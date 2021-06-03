Способствует росту волос и увлажняет их стержень: как использовать касторовое масло для ухода за волосами

Если ваши волосы начали интенсивно выпадать, потеряли блеск и шелковистость, попробуйте использовать касторовое масло. Оно является очень эффективным средством по уходу, которое поможет вам вернуть своим локонам привлекательный внешний вид.

Как оно работает

Касторовое масло изготавливают из клещевины – растения семейства бобовых. Масло имеет бледно-желтый цвет, оно вязкое и немного тягучее. В качестве эффективного средства его использовали веками, поскольку оно не лишает волосы естественной влаги. Присутствие в его составе жирных кислот делает его уникальным увлажнителем, который питает непосредственно сам стержень волосинки и способствует росту. Кроме того, касторовое масло благотворно действует на кожу головы, что обеспечивает ее эластичность и увлажнение. При этом пропадает перхоть, укрепляются луковички волос.

Преимущества

Касторовое масло содержит витамин Е и жирные кислоты. Оно укрепляет корни волос и стимулирует кровообращение. Кроме того, оно обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами, которые активно борются с любой инфекцией, а рицинолевая кислота помогает предотвратить воспалительный процесс.

В касторовом масле также присутствует огромное количество жирных полезных кислот (арахидоновая, омега-6), которые помогают стимулировать рост, улучшают внешний вид, способствуют появлению эластичности, «летучести» и блеску. Наличие в нем антиоксидантов позволяет получить необходимую защиту от внешних раздражителей (пыли, грязи, солнца, негативного воздействия косметических средств по уходу). Проведенное исследование показало эффективность соединения касторового масла с другими маслами, полученное средство от которых помогает уменьшить длину секущихся кончиков, а также препятствует выпадению волос.

Недостатки

Несмотря на множество полезных свойств, касторовое масло может вызывать некоторые неудобства. Гидрогенизированное масло может вызвать раздражение кожи головы и аллергические реакции. Вязкая консистенция продукта может заблокировать поры кожи головы и сделать волосы слишком жирными. При нанесении касторового масла на волосы желательно смешивать его с другими маслами, чтобы избежать валяния волос.

Использование

Вы можете использовать касторовое масло, просто нанеся его на волосы, помассировав кожу головы в течение нескольких секунд или минут, а затем оставить его на 2-3 часа. Будьте уверены в том, что эффект уже будет потрясающим. Однако если у вас есть конкретные проблемы, вы можете воспользоваться приведенными ниже рецептами, которые помогут вам их решить.

Выпадение волос

Вам необходимо подготовить половину стакана касторового масла, немного его разогреть (по желанию) и нанести на кожу головы. Подождите 15-20 минут, затем смойте теплой водой (сделайте это несколько раз, поскольку масло очень вязкое и тяжело смывается). Если половина стакана покажется вам большим объемом, используйте меньше. Можете оставить средство на целую ночь (повяжите голову трикотажным полотенцем, предварительно обернув волосы пленкой, чтобы не испачкать подушку). Это самый простой способ, который поможет вам предотвратить выпадение волос.

Восстановление роста

Замечательной эффективностью зарекомендовала себя смесь из нескольких масел. Возьмите по 2 ст. ложки миндального, кокосового, кунжутного масел и 1 ст. ложку касторового. Перемешайте и вотрите в кожу головы, оставьте на час. После этого смойте теплой водой. Чтобы не готовить смесь каждый раз (для нужного эффекта в любом случае необходимо сделать несколько процедур), сделайте ее один раз. Добавьте несколько капель витамина Е. Это поможет вам увеличить срок хранения средства. Использовать его нужно два раза в неделю в течение двух-трех месяцев

Для стимулирования роста волос

В среднем волосы вырастают на 0,5-1,7 сантиметра в месяц. Если вы будете регулярно делать процедуры, скорость может увеличится до 2 и даже 2,5 сантиметров в месяц. Вот несколько средств, которые помогут вам быстро отрастить волосы:

Вам необходимо подготовить по одной или две ложки касторового и оливкового масел, а также пять-шесть лепестков гибискуса. Соедините масла и нагрейте на среднем огне, добавьте лепестки гибискуса (нагревание длится десять секунд). Нанесите средство на корни волос, оберните голову теплым полотенцем и подождите час. Смойте шампунем.Возьмите две ч. ложки касторового масла, половину стакана алоэ вера, 1 ч. ложку базилика и 2 ч. ложки пажитника. Смешайте все ингредиенты в блендере. Должна получиться густая паста. Нанесите ее на волосы и кожу головы, наденьте шапочку для купания и оставьте на 2-3 часа. Смойте водой с мягким шампунем.100 граммов масла и две-три капли перечной мяты. Смешайте эти компоненты и нанесите только на кожу головы. Через 2 часа смойте.По 2 ст. ложки касторового и миндального масла. Компоненты нужно смешать и нагреть в течение нескольких секунд на среднем огне. Затем нанести на волосы и кожу головы. Хорошо помассировать пальцами. Затем смыть водой с мягким шампунем.По 2 ст. ложки касторового масла и лукового сока. Компоненты нужно смешать, нанести на кожу головы и волосы, помассировать несколько минут. Оставить на 2 часа, затем смыть водой с шампунем.По 1 ст. ложке масел касторового, оливкового и авокадо. Компоненты нужно смешать, нанести на кожу головы и помассировать в течение 10-15 минут. Оставить на 2-3 часа, а затем смыть.По две ч. ложки касторового и коксового масла, а также 2-3 капли эфирного масла розмарина. Масла смешать и нагреть на среднем огне. Добавить эфирное масло. Нанести средство на волосы и кожу головы. Помассировать 5-10 минут. Оставить еще на 15 минут, а затем смыть.

Все эти рецепты являются эффективными, поэтому выбирайте тот, который кажется вам наиболее подходящим и удобным в применении. Можете использовать другие эфирные масла, аромат которых вам больше импонирует.

Удаление касторового масла с волос

Касторовое масло вязкое и жирное, поэтому нужно придерживаться определенных правил, чтобы его удалить. Во-первых, используйте исключительно теплую воду. Смочите ею волосы от корней до кончиков. Затем налейте в ладонь немного шампуня и разбавьте его водой, чтобы образовалась густая пена. Нанесите пену на голову, немного помассируйте кожу подушечками пальцев, распределите средство по всей длине локонов и оставьте на минуту. После этого смойте водой и повторите процедуру еще раз, если в этом есть необходимость.

Затем возьмите кондиционер, нанесите на волосы и оставьте на 3-5 минут. Смойте холодной водой (она поможет задержать влагу). Аккуратно промокните волосы полотенцем и оставьте высыхать естественным способом. Когда волосы высохнут, расчешите их деревянной расческой с широкими зубьями.