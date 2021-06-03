Уровень счастья: как помочь себе пойти на эмоциональный подъем

После более чем года борьбы с COVID-19 многие люди обнаруживают, что находятся в некоем эмоциональном упадке. Это означает, что в целом они справляются со своими повседневными задачами, но при этом немного подавлены, менее активны и более замкнуты, чем обычно. Это не ужасное чувство, просто не очень хорошее. Энергия иссякает, трудно испытывать энтузиазм.

Так что же происходит? Узнаем, что такое эмоциональная установка и как понимание этой концепции может помочь нам вернуться к своему нормальному, более счастливому “я”.

У всех нас есть эмоциональные установки. Технический термин – гедонистическая адаптация. То есть у каждого из нас есть типичный уровень счастья, уровень печали и радости. Конечно, когда происходят действительно хорошие вещи, мы получаем эмоциональный подъем, а когда происходит что-то плохое, мы чувствуем себя подавленными. Однако в конце концов мы адаптируемся и возвращаемся к нашему обычному уровню счастья.

Например, если вы купите новый автомобиль, вы действительно будете наслаждаться им какое-то время и получите положительные эмоции, но в конце концов вы привыкнете к обновке и будете чувствовать себя более спокойно.

Могут ли измениться установки?

У каждого из нас обычно есть точка отсчета, к которой мы возвращаемся после того, как дела начинают идти особенно хорошо или плохо для нас. Однако постоянные изменения в наших обстоятельствах могут увеличить или снизить нашу точку отсчета. Это особенно верно, если изменения имеют широкомасштабные и долгосрочные положительные или отрицательные последствия.

Например, представьте, что во время пандемии COVID-19 вы теряете работу. У вас меньше денег, вы больше беспокоитесь о финансах, вы ограничены в своих возможностях встречаться с друзьями и проводить весело время, вы больше ссоритесь со своим партнером, который более критичен к вам, а ваши дети весь день дома, потому что школа закрыта. Представьте, что это длится целый год.

Есть хороший шанс, что ваша общая эмоциональная установка снизится на несколько пунктов. В значительной степени именно это произошло со всеми нами во время пандемии. Даже если мы не потеряли работу, у всех нас был год постоянных негативных событий. Мы видели меньше друзей и членов семьи, меньше выходили на улицу, возможно, меньше занимались спортом, меньше путешествовали и, как правило, выполняли меньше занятий, которые нам нравятся. У некоторых из нас были серьезные потери людей, которых мы любим, серьезные болезни, связанные с коронавирусом, и серьезные экономические проблемы. Вполне логично, что наша эмоциональная установка стала ниже, чем была.

Что определяет нашу эмоциональную установку?

Психологические исследования показывают, что около 50 % этого определяется генами. Вы в основном рождаетесь с определенной склонностью к счастью. Но это еще не вся история. Около 10 % нашей установки обусловлены обстоятельствами. Люди, с которыми случалось много действительно печальных, трудных вещей, как правило, менее счастливы, а люди, с которыми происходили замечательные вещи, как правило, счастливее. Обычно вы не можете изменить обстоятельства. Но обнадеживает то, что оставшиеся 40 % нашей точки отсчета определяются тем, что мы делаем и как мы справляемся.

Как помочь себе пойти на эмоциональный подъем?

Будьте добры к себе

Жизнь непредсказуема, и пандемия довольно ужасна для большинства из нас. Признайте, что это нормально, когда ваша заданная точка опускается на несколько отметок. Это не ваша вина, вы не сделали ничего плохого.

Постарайтесь проникнуться оптимизмом

Несмотря на то что происходят хорошие и плохие вещи, мы склонны возвращаться к нашей обычной точке отсчета. Так что есть хороший шанс, что, несмотря на эмоциональный упадок, как только вы вернетесь к более нормальной жизни после пандемии, ваше настроение восстановится. Вы можете быть оптимистом и надеяться, что это произойдет.

Сбросьте заданное значение

На самом деле вы можете сделать довольно много, чтобы вернуться на свой эмоциональный уровень:

Делайте то, что вам нравится, что, по вашему мнению, повысит ваше настроение. Составьте план и делайте это регулярно в течение по крайней мере нескольких недель. Вам потребуется некоторое время, чтобы начать чувствовать себя лучше, так что продолжайте в том же духе.Будьте благодарны за то, что в вашей жизни все идет хорошо.Постарайтесь свести к минимуму все плохое. Полезно выяснить, какие части проблемы вы можете контролировать, а какие – нет. Также можно поговорить с кем-то, кому вы доверяете. Иногда просто совместное переживание облегчает нагрузку, и друзья или семья действительно могут придумать новые подходы к проблеме.Попробуйте восстановить любые отношения, в которых наметился разлад, или обратиться к кому-то, кого вы давно не видели.Делайте для кого-то одну добрую вещь каждую неделю. Например, позвоните другу, который испытывает трудности, будьте особенно любезны с кем-то, с кем вы живете, или выполните неожиданное поручение. Исследования показали, что выполнение разного рода действий каждую неделю более эффективно, чем выполнение одного и того же действия.