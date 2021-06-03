Медицинский курьез: мужчина отравился гомеопатическим средством



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Мужчина 53 лет обратился в приемное отделение одной из больниц Мюнхена по поводу спутанного сознания, тревожности, нарушений равновесия и речи. Врачи диагностировали у него антихолинергический синдром. Такое состояние развивается, когда в организме чрезмерно подавлен нейромедиатор ацетилхолин. Обычно оно появляется после приема лекарств, эффект которых похож на действие атропина.

Пациент не имел хронических болезней и не принимал лекарств. Врачи выяснили, что перед госпитализацией он пил гомеопатический препарат белладонны (Atropa belladonna ) с разведением D4 (1:10 000). Вытяжка из этого растения действительно содержит атропин и способна вызывать антихолинергический синдром. Однако ситуация была действительно необычной, потому что в гомеопатических препаратах содержание действующих веществ крайне низкое, они там практически отсутствуют. Не существует убедительных доказательств того, что такие средства помогают хотя бы от одной болезни. В то же время, как показывает опыт, иногда они могут быть опасны.

При анализе крови врачи обнаружили у пациента высокое содержание атропина, естественного компонента белладонны. Когда они изучили гомеопатический препарат, который принимал пациент, оказалось, что содержание действующего вещества в нем в 600 раз выше, чем указано на этикетке.

«Нужно помнить о возможности редких случаев вероятной опасной ошибки при производстве, если сталкиваетесь с симптомами, которые развились после употребления гомеопатических препаратов», – советуют врачам авторы исследования.

Ранее американское Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) предостерегало родителей от использования гомеопатических средств с белладонной в составе, которые предлагают для облегчения прорезывания зубов. С ними было связано 10 смертей в 2010 году.