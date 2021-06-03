Эксперт Вадим Марьинский рассказал о способах борьбы с комарами и их укусами

Сотрудник кафедры экологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова Вадим Марьинский пояснил о самых эффективных способах борьбы с комарами и их укусами. Для этого прекрасно подойдут средства из аптеки и репелленты.

Активность комаров в РФ напрямую зависит от погоды и осадков. Если весной много талой воды от снега, и лужи длительное время сохраняются на дороге, то значит уже к началу лета следует готовиться к комарам и их укусам. Внимательным стоит быть минимум до августа или даже дольше, если сохраняется тёплая погода с повышенной влажностью или обильными осадками. В этом случае лучше всего запастись специальными защитными средствами не только индивидуальными, но и для помещений. Марьинский настоятельно рекомендовал внимательно читать инструкцию, ведь некоторые репелленты нельзя наносить на открытие участки кожи. Это касается и тех средств, которые действуют на всю комнату. При правильном применении ни один из них не нанесёт вреда человеку.

Что касается комариных укусов, то в этом случае единственной трудностью может быть зуд или лёгкая аллергическая реакция. Во всех перечисленных случаях справиться с последствиями помогут специализированные средства, которые продаются в каждой аптеке. При этом эксперт объяснил, что в РФ комары не могут заразить человека опасными заболеваниями. Те же малярийные переносчики действительно зарегистрированы даже в Подмосковье, но они разительно отличаются от особей, обитающих в Африке и поэтому не представляют угрозы для жизни человека.

Источник: scientificrussia.ru