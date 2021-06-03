Анфиса Чехова призвала повысить степень ответственности для мужчин: “Историю надо менять”

Популярная телеведущая Анфиса Чехова недавно стала гостьей YouTube-шоу “Алёна, блин!”, в эфире которого пояснила о некоторых подробностях своей личной жизни. В частности, знаменитость призналась в том, что мужчины её боятся, а также порекомендовала призвать их к повышенной ответственности.

Красотка высказала мнение, что степень ответственности мужчин после развода с супругой является недостаточно высокой. В частности, закон об алиментах обязывает представителей сильного пола выплачивать определенный процент своей экс-жене, однако на деле выясняется, что отсчет необходимой суммы выплат идет не с фактического имущества мужчины, а с его формальной зарплаты – нередко эти материальные составляющие очень отличаются. “Эту историю надо каким-то образом менять, чтоб нельзя было уйти от выплаты”, – отметила Анфиса Чехова. В качестве альтернативы она предложила вариант, когда после расставания экс-супруге переходит большая часть имущества бывшего мужа.



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К слову, ведущая призналась, что мужчины, даже восторгаясь её внешними данными, тем не менее относятся к ней с опаской. Причиной такого положения дел Чехова считает свой высокий интеллект, который и приводит в замешательство потенциальных избранников. “Если со мной вступить в интимную близость, то я после этого всё – мне станет неинтересно. Почему-то многие думают, что я как будто коллекционирую, что ли, мужчин, что я их тестирую, пробую”, – посетовала красавица.

Источник: news.ru