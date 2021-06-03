Флагман Sony Xperia 1 III стал бестселлером и попал в ТОП самых продаваемых смартфонов в Китае

Топовый флагман Sony Xperia 1 III вышел в релиз и сразу же стал лидером продаж. Только в Китае устройство уже вошло в рейтинг самых востребованных смартфонов.

После долгого затишья на первые позиции на рынке смартфонов возвращается японская компания Sony. Xperia 1 III, последняя новинка бренда, уже возглавляет рейтинги в ряде стран мира. Так, согласно данным статистики, которые обнародовала крупная онлайновая ритейлерная площадка JD.com., аппарат стал настоящим бестселлером в Китае. Причем, как отмечают техноблогеры, в ТОП-10 в Поднебесной Sony Xperia 1 III вошёл в первый же день реализации. Новинка возродила интерес к японской марке, что поможет ей в продвижении других смартфонов. Лидерские позиции по популярности девайс занял в категории аппаратов стоимостью до 1560 долларов США. Специалисты сферы сообщают, что такой прогресс у Sony наблюдается действительно впервые за много лет.

Обратить на себя внимание смогла компактная 5-дюймовая модель Xperia 1 III с OLED-дисплеем разрешением 4K, поддерживающим формат HDR. Соотношение сторон экрана составляет 21:9, а частота смены изображений достигает 120 Герц. При этом он защищен фирменным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Кроме того, устройству не страшны пыль, брызги и влага благодаря его соответствию степени защиты IP68. Работает девайс на самой актуальной мобильной платформе Snapdragon 888 от Qualcomm. Дополняют ее 12-гигабайтный чип оперативной памяти и модем для работы в сетях пятого поколения. Всю информацию владелец может хранить на флэш-накопителе вместительностью 256 или 512 гигабайт, увеличив ее объем с помощью карты памяти. Также есть в гаджете стандартный аудиоразъём на 3,5 миллиметра и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Для большей автономности смартфона он оборудован аккумулятором на 4,5 тысячи мА•ч, который можно заряжать быстрым адаптером до 50% всего за полчаса.

Привлекает покупателей и камера Sony Xperia 1 III, созданная в сотрудничестве с брендом премиальной оптики Zeiss. Три ее главных датчика получили разрешение в 12 мегапикселей и возможность записи видео 4K с частотой до 120 кадров за секунду. При этом смартфон выполнен в традиционно лаконичном для японского IT-гиганта стиле. Актуальные характеристики и современный дизайн производитель оценил в 1334 и 1491 долларов США за модификации с внутренней памятью в 256 и 512 гигабайт соответственно. Первые же ступени в рейтинге Sony делит с iPhone 12, флагманами от Huawei, Xiaomi, OnePlus и Samsung Galaxy S20+.

Источник: www.ixbt.com