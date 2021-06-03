 

В Украину прибыло еще 705,6 тыс. доз вакцины AstraZeneca в рамках COVAX

03.06.2021, 18:22, Новости дня
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В страну привезли 705,6 тыс. доз препарата от компании AstraZeneca.

Этой вакциной будут прививать тех, кому первые прививки делали CoviShield/AstraZeneca и AstraZeneca-SKBio. В частности, речь идет о медиках и других работниках учреждений здравоохранения, участниках Операции объединенных сил на Востоке Украины, социальных работниках, священнослужителях, сотрудниках Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, людей в возрасте 65+ и тех, кто приививался остаточными дозами.

“Все, кого прививали первой дозой вакцины AstraZeneca, гарантированно получат вторую дозу этой вакцины”, – подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В Минздраве отметили, что это была уже четвертая поставка вакцины против коронавируса в Украину в рамках механизма COVAX: до этого Украина получила 590 850 доз вакцины компании Pfizer/BioNTech и 367 200 доз вакцины AstraZeneca.

“Поставки вакцин разных производителей в рамках COVAX продолжатся, и ожидается, что к концу 2021 года позволят охватить прививками до 20% населения Украины – 8 млн человек”, – заявили в ведомстве.

Контекст:

31 мая в Украине зарегистрировали вакцину от коронавируса AstraZeneca, которую производят в Италии. Также в стране зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С начала кампании в Украине сделали 1 214 883 прививки. Вакцинировано 1 076 795 человек, из них получили первую дозу – 1 076 793 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 138 090 человек.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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