 

Кудрин предрек всем россиянам регулярные выплаты из госбюджета

03.06.2021, 18:04, Разное
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Председатель Счётной палаты России Алексей Кудрин считает, что россиян в скором времени ждут регулярные выплаты из государственного бюджета страны. Об этом он рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Кудрин заявил, что в стране вполне вероятно введут безусловный базовый доход. Это означает, что государственную помощь будут получать все граждане вне зависимости от зарплаты, семейного статуса, наличия детей и других факторов. По мнению главы СП, это позволит уравнять доступ россиян к важнейшим социальным услугам и возможностям, сообщает Ura.ru.



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