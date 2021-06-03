 

В экс-промзоне “ЗИЛ” построят дорогу с остановками общественного транспорта

03.06.2021, 18:04, Разное
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В Москве продолжают осваивать бывшие промзоны, превращая их в современные пространства для комфортной жизни. Например, развивается территория бывшего завода ЗИЛ. Здесь создают условия для удобного передвижения автомобилистов и пешеходов.

Недавно столичные власти согласовали проект строительства магистральной улицы длиной более километра на “ЗИЛе”. Здесь будет современная дорога с тротуарами, остановками общественного транспорта в заездных карманах, освещением и дорожными знаками, появятся удобные съезды.

Управлять дорожным движением поможет интеллектуальная транспортная система. На этом участке установят стратегический детектор транспорта и три поворотные видеокамеры высокого разрешения.

При строительстве специалисты не забывает о доступной и безопасной среде для маломобильных граждан. Согласно проекту, здесь сделают широкие тротуары, по которым без проблем смогут передвигаться инвалиды на креслах-колясках, а также установят пониженные бортовые камни у пешеходных переходов, оклеят опоры освещения светоотражающей пленкой и нанесут наземные тактильные указатели.

“Длина будущей дороги – более километра, ширина проезжей части – от 7,5 до 15 метров. Также предусмотрено переустройство существующих инженерных коммуникаций, попадающих в зону производства работ, и прокладка ливневой и городской канализации, теплосети водопровода, наружного освещения”, – рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Реорганизация промзоны “ЗИЛ” завершится в 2028 году. На территории бывшего завода построят 5,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Помимо жилья здесь возводятся социальные и спортивные объекты.

Например, в этом районе появилась школа на 2,5 тыс. мест с детским технопарком “Кванториум”, функционируют “ЦСКА АРЕНА”, олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой, спорткомплекс с бассейном “Акватория ЗИЛ”, открыт парк “Тюфелева Роща”.

Ранее “Дни.ру” писали о строительстве 600-метрового моста через затон Новинки. Он будет иметь по две полосы движения в каждую сторону, с обеих его сторон предусмотрены тротуары для пешеходов.



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