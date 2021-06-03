Главой МВД Латвии стала открытый представитель ЛГБТ

МВД Латвии возглавила открытый представитель ЛГБТ, эксперт в сфере образования и интеграции Мария Голубева. Ее назначение утвердил сейм республики.

Министром внутренних дел Латвии стала открытый представитель ЛГБТ-сообщества Мария Голубева. Соответствующее решение принял сейм Латвии. Назначение поддержало большинство, передает РИА «Новости».

За назначение Голубевой на пост министра проголосовало большинство депутатов сейма. Она является экспертом в сфере образования и интеграции. Ранее в отставку был отправлен Сандис Гиргенс, который занимал эту должность несколько лет.

«Латвии еще многое предстоит сделать для достижения равных прав. Однако на сегодняшний день у правительства Латвии есть два министра, которые являются открытыми представителями ЛГБТ. Мария Голубева только что была назначена министром внутренних дел. Поздравляю, Мария, и желаю всем успехов в этой важнейшей работе!» – написал в своем профиле в Facebook глава МИД Эдгар Ринкевич, также представитель ЛГБТ сообщества.

Напомним, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич несколько лет назад публично сообщил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Вслед за ним такое же заявление сделал глава дипмиссии Великобритании в Латвии Иан Фрю.