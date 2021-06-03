 

Белоруссия ввела ответные санкции против США

03.06.2021, 17:54, Новости дня
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Минск объявил о введении против США ограничений в ответ на санкции против нескольких белорусских предприятий нефтехимического комплекса, сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Он заявил, что в четверг в министерство иностранных дел республики был вызван временный поверенный в делах США в Белоруссии, которому объявлено об ответных мерах.

«В их числе сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе. Нами также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию. Эти меры – точечные, они призваны послать четкий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Беларусью», – приводятся слова Глава на сайте белорусского ведомства.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Минск не настроен на эскалацию и готов «продолжать контакты с американской стороной на принципах равноправия и взаимного уважения».

Напомним, с 3 июня начали действовать США возобновили действие рестрикций в отношении компаний «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американского филиала из-за произошедшего 23 мая инцидента с самолетом компании Ryanair.



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