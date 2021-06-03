Европейских политиков обяжут отправлять записи всех своих телефонных разговоров в АНБ в течение 24 часов

Еврокомиссия уведомила евродепутатов, членов национальных правительств и региональных чиновников стран Евросоюза о необходимости пересылать в Агентство национальной безопасности США аудиозаписи всех своих телефонных разговоров в течение 24 часов после завершения звонка. Данные меры призваны укрепить доверие между союзниками.

– Наши американские друзья должны быть уверены, что мы ничего от них не скрываем и не предпринимаем никаких действий за их спиной. Ведь союзнические отношения основаны именно на доверии. АНБ приходилось тратить огромные деньги и усилия на негласную прослушку некоторых неблагомысленных политиков, и с нашей стороны это хамство по отношению к союзникам. США должны получать всю интересующую их информацию безо всяких усилий. Мы напоминаем всем чиновникам, что в эпоху, когда по свету безнаказанно гуляют Петров и Боширов, мы должны сплотиться вокруг нашего гегемона и действовать в соответствии с его национальными интересами, во имя свободы и демократии во всём мире, – сказал на сессии Европарламента депутат от Дании Кристофер Хаас.

В Еврокомиссии пояснили, что данное требование распространяется не только на страны-члены Евросоюза, но также и на политиков из других государств, которые имеют вид на жительство или гражданство этих стран. Отправить запись своего телефонного разговора можно, заполнив форму на официальном сайте АНБ, либо отправив физический носитель посылкой в любое дипломатическое представительство США на имя резидента АНБ. Для чиновников, нарушивших данное требование, предусмотрена уголовная ответственность вплоть до депортации в Америку, где их могут судить по статье «Измена национальным интересам США».

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