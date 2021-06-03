 

Европейских политиков обяжут отправлять записи всех своих телефонных разговоров в АНБ в течение 24 часов

03.06.2021, 18:43, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Еврокомиссия уведомила евродепутатов, членов национальных правительств и региональных чиновников стран Евросоюза о необходимости пересылать в Агентство национальной безопасности США аудиозаписи всех своих телефонных разговоров в течение 24 часов после завершения звонка. Данные меры призваны укрепить доверие между союзниками.

Европейских политиков обяжут отправлять записи всех своих телефонных разговоров в АНБ– Наши американские друзья должны быть уверены, что мы ничего от них не скрываем и не предпринимаем никаких действий за их спиной. Ведь союзнические отношения основаны именно на доверии. АНБ приходилось тратить огромные деньги и усилия на негласную прослушку некоторых неблагомысленных политиков, и с нашей стороны это хамство по отношению к союзникам. США должны получать всю интересующую их информацию безо всяких усилий. Мы напоминаем всем чиновникам, что в эпоху, когда по свету безнаказанно гуляют Петров и Боширов, мы должны сплотиться вокруг нашего гегемона и действовать в соответствии с его национальными интересами, во имя свободы и демократии во всём мире, – сказал на сессии Европарламента депутат от Дании Кристофер Хаас.

В Еврокомиссии пояснили, что данное требование распространяется не только на страны-члены Евросоюза, но также и на политиков из других государств, которые имеют вид на жительство или гражданство этих стран. Отправить запись своего телефонного разговора можно, заполнив форму на официальном сайте АНБ, либо отправив физический носитель посылкой в любое дипломатическое представительство США на имя резидента АНБ. Для чиновников, нарушивших данное требование, предусмотрена уголовная ответственность вплоть до депортации в Америку, где их могут судить по статье «Измена национальным интересам США».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.11 / Анита Цой так и не смогла наладить отношения со своим отцом

02.07 / Мнение: Крах толерантной йоги

22.03 / Мнение: Стандарты

17.02 / У женщин диапазон нормального артериального давления оказался ниже, чем у мужчин

23.07 / В Кремле раскрыли содержание разговора Путина с Трампом

05.03 / Россиянам рассказали о способе накопить на достойную старость

12.08 / Мерьем Узерли празднует 37-летие: любовные неудачи звезды сериала “Великолепный век”

30.07 / СМИ: Нулевой пациент с COVID-19 появился еще в 2012 году

14.10 / Скандалы: Царский подарок

11.02 / Врач Парфенов назвал редкий симптом коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика