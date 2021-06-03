Roku представляет 15-минутный еженедельный сериал, который рекомендует, что смотреть дальше

Roku расширяет свои программы для своего центра бесплатного контента, The Roku Channel, с сегодняшним запуском собственной еженедельной развлекательной программы под названием «Roku рекомендует». В 15-минутном шоу будут использованы данные Roku, чтобы выделить 5 лучших фильмов, которые зрители будут транслировать на этой неделе. Хотя это не совсем «оригинальное программирование», как недавние дополнения Roku к приобретенному контенту Quibi, сериал будет работать только на Roku, где его можно найти на канале Roku и в избранных бесплатных, с новыми эпизодами каждый четверг.

Сериал является первым продуктом, созданным новой Roku Brand Studio — студией, целью которой является производство видеорекламы и другого нестандартного брендированного контента для рекламных партнеров. Продюсеры шоу — Funny Or Die, исполнительными продюсерами выступают Майк Фара, Бет Белью и Джим Зиглер.

Соведущими шоу являются репортер развлекательных программ и соучредитель AfterBuzz TV Мария Менунос и бывший игрок НФЛ Эндрю «Хок» Хокинс. Дуэт представит зрителям 5 лучших фильмов. Эти рекомендуемые шоу или фильмы могут поступать с любого из тысяч каналов на платформе Roku на основе данных, эксклюзивных для платформы.

«По данным Nielsen, средний стример тратит более семи минут на поиск того, что смотреть дальше», — сказал Крис Брусс, глава Roku Brand Studio, в своем заявлении. «У нас есть уникальные возможности для использования наших данных о тенденциях, чтобы помочь потребителям найти невероятные фильмы и шоу, а также помочь рекламодателям выйти за рамки традиционной 30-секундной рекламы и развлечь стримеров, которые в противном случае проводят время в среде без рекламы и только по подписке», — сказал он. добавлен.

Сериал также позволит спонсорам рекламы. Компания заявляет, что уже подписала контракт с несколькими национальными рекламодателями, начиная с Walmart, для спонсирования программы. Рекламодатели будут иметь доступ к партнерской программе Roku Measurement Partner Program, чтобы определить, достигает ли их интеграция пользователей потоковой передачи видео по запросу (SVOD) только по подписке, а также просматривать другие показатели об охвате своей видеорекламы, восприятии бренда и влиянии.

Сериал выходит в то время, когда ландшафт потокового вещания меняется. Сегодняшние потоковые сервисы регулярно предоставляют рекомендуемый контент на основе того, что смотрят их клиенты — Netflix, например, показывает ряды популярного и актуального контента, а также список 10 самых популярных новинок. Но по мере того, как количество доступных потоковых сервисов растет, более крупные объекты объединяются, а контент меняется по мере того, как лицензионные соглашения заканчиваются и начинаются, потребители могут все больше нуждаться в наборе текущих рекомендаций из разных каналов и сервисов, а не только тех, которые изолированы внутри одной службы. .

Amazon Обновление Fire TV недавно удовлетворило эту потребность, представив новую функцию «Найти», которая призвана упростить пользователям поиск и просмотр фильмов, шоу и бесплатного контента на его платформе. Однако у Roku не было собственной рекомендательной системы.

Также интересно видеть, что Roku готов использовать свои проприетарные потоковые данные таким образом — что-то, что он мог бы сделать больше в будущем, чтобы помочь составить более широкий набор рекомендаций, если он захочет.

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