 

СМИ: полиция возбудила уголовное дело по факту обнаружения патронов в квартире Геннадия Гудкова

03.06.2021, 17:44, Разное
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Полиция возбудила уголовное дело по факту обнаружения 50 патронов от пистолета Макарова при обыске в квартире политика Геннадия Гудкова. Первым эту новость сообщили Sota Vision, ее также подтверждают источники ТАСС и «Интерфакс».

Дело возбудили по статье о незаконном приобретении, и хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК). По данным агентства, патроны нашли в квартире Гудкова на Большой Грузинской улице в Москве: политик сдает это помещение.

ТАСС отмечает, что во время обыска силовики также обнаружили разрешение на имя Гудкова на право хранения и ношения наградного пистолета Макарова. В разговоре с «Новой газетой» сотрудники пресс-службы главного управления МВД Москвы эту информацию не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть.

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Сына Геннадия Гудкова — политика Дмитрия Гудкова — силовики задержали 1 июня. В тот день правоохранители провели обыски на его даче, а также в домах его родственников и сторонников. В итоге Гудков-младший и его тетя Ирина Ермилова стали подозреваемыми по делу о причинении «имущественного ущерба» департаменту городского имущества столицы из-за якобы неуплаченного долга по договору аренды нежилого помещения у мэрии Москвы в 2015–2017 годах.

В начале апреля Дмитрий Гудков сообщил, что собирается принять участие в выборах в Государственную Думу в сентябре этого года. Политик тогда отметил, что его команда ведет переговоры о выдвижении с партией «Яблоко».

Источник: Новая газета



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