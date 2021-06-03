СМИ: полиция возбудила уголовное дело по факту обнаружения патронов в квартире Геннадия Гудкова

Полиция возбудила уголовное дело по факту обнаружения 50 патронов от пистолета Макарова при обыске в квартире политика Геннадия Гудкова. Первым эту новость сообщили Sota Vision, ее также подтверждают источники ТАСС и «Интерфакс».

Дело возбудили по статье о незаконном приобретении, и хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК). По данным агентства, патроны нашли в квартире Гудкова на Большой Грузинской улице в Москве: политик сдает это помещение.

ТАСС отмечает, что во время обыска силовики также обнаружили разрешение на имя Гудкова на право хранения и ношения наградного пистолета Макарова. В разговоре с «Новой газетой» сотрудники пресс-службы главного управления МВД Москвы эту информацию не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть.

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