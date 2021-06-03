В гостях у Леонардо ДиКаприо: экскурсия по новому дому в Лос-Анджелесе, который он купил в подарок матери

Отношение 46-летнего Леонардо Ди Каприо к своей 78-летней матери Ирмелин Инденбиркен известно – актер очень трепетно к ней относится. Так, вскоре после Дня матери, который в Америке празднуют во второе воскресенье мая (в этом году праздник пришелся на 9 число) Лео сделал маме исключительный подарок – новый дом. Он приобрел старинный особняк за 7,1 миллиона долларов у последнего его владельца, звезды ситкома “Американская семейка” Джесси Тайлера Фергюсона и его партнера Джастина Микиты. Как сообщают западные СМИ, это на 2,5 миллиона больше, чем то, сколько заплатили предыдущие хозяева семь лет назад.

Дом площадью около 500 квадратных метров, окруженный роскошным садом, был построен в тихом районе Лос-Фелис, что на склоне холма в районе Большого Голливуда, почти век назад – в 1928 году. Стиль для того времени архитекторы выбрали смелый, и даже, как писали тогда критики, “причудливый”. Впрочем, со временем именно такой стиль назовут “классическим колониальным”. Его интерьер в последний раз обновил американский декоратор Питер Гуский (он, кстати, также связан с киноиндустрией), сумев не нарушить присутствие времени.

В доме есть четыре спальни и пять ванных комнат, сауна, два бассейна, один из которых с подогревом, кинозал, два кабинета-библиотеки, столовая, кухня, достойная шеф-повара, отдельная комната для медитации и йоги, роскошная гостиная с каменным камином и потолками почти в 8 метров и смотровая площадка, откуда открывается захватывающий вид, в том числе и на достопримечательность Лос-Фелиса – обсерваторию Гриффит-Парк. Еще до Фергюсона и Микиты этим видом наслаждалась Гвен Стефани, которая в 1998 году купила дом за 1,3 миллиона. К слову, певица значительно модернизировала особняк, в том числе построила второй бассейн, после чего продала недвижимость за 4,8 миллиона в 2007 году.

Это не первый дом звезды “Титаника” в этом престижном районе – в 2018 году он купил апартаменты для своего отца Джорджа, мачехи и племяннице всего в получасе езды от нового дома матери. Кстати, Ди Каприо не только покупает, но и активно продает недвижимость. Так, сейчас выставлена на продажу одна из его квартир в Нью-Йорке. Апартаменты площадью чуть больше 340 квадратных метров в районе Гринвич-Виллидж в здании 1897 года обойдутся будущему владельцу в 8,5 миллиона долларов.