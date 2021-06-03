Антибиотики не нужны большинству пациентов с COVID-19 — исследование



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Во время пандемии спрос на антибиотики в аптеках стал рекордным, поскольку некоторые антибактериальные препараты назначали многим пациентам с COVID-19, в том числе без медицинских показаний – «на всякий случай». Так, минувшей зимой во время подъема заболеваемости в российских аптечных сетях стал дефицитным азитромицин, рекомендованный Минздравом для предотвращения присоединения бактериальной инфекции у пациентов с коронавирусом. Препарат исключили из временных методических рекомендаций только в мае 2021 года после публикации двух крупнейших исследований, результаты которых не подтвердили эффективность азитромицина как для амбулаторных пациентов, так и госпитализированных.

Новое исследование, опубликованное в журнале The Lancet Microbе, провели специалисты Международного консорциума по тяжелым респираторным инфекциям (ISARIC) среди пациентов 260 больниц в Англии, Шотландии и Уэльсе. Ученые проанализировали данные почти 49 тысяч человек, госпитализированных с коронавирусной инфекцией с февраля по июнь 2020 года, средний возраст участников составил 74 года.

Минимум 85% больных получали один или несколько антибиотиков во время лечения в стационаре, из них 37% получали эти препараты еще до госпитализации. Самые высокие показатели отмечены среди пациентов отделения интенсивной терапии (ОРИТ). Чаще всего медики назначали антибиотики широкого спектра действия.

Самым большим открытием было то, что бактериальные инфекции у пациентов с COVID-19 встречались довольно редко и не были специфичны к коронавирусу. Как правило, это были распространенные внутрибольничные инфекции, и случаи вторичного заражения выявлялись преимущественно у пациентов ОРИТ не раньше, чем через 48 часов после госпитализации.

«Это исследование демонстрирует очень высокое применение антибиотиков, которое, как мы видим, не обязательно для большинства пациентов с COVID-19 и может способствовать развитию резистентности к антибактериальным препаратам», — написали ученые, отметив, что эти результаты могут помочь врачам выработать более корректный щадящий подход к назначению таких лекарств.